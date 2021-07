Francis Cagigao, director deportivo de la Selección: “Yo soy realista, si alguno no quiere serlo, es su problema”

El español Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales de Chile, atiende por vía telemática, mientras Charles Aránguiz y otros nominados juegan tenis fútbol en un salón del hotel donde hasta el miércoles la Roja se mantenía en burbuja sanitaria, después de su participación en la Copa América, que se define hoy. Han pasado algunos días desde la derrota con Brasil. Tiempo suficiente para sacar conclusiones. Y el ejecutivo las plantea todas, sin rodeos, en esta conversación con El Deportivo.

Siete partidos con Martín Lasarte. ¿Qué ha sido lo mejor de la Selección con el DT?

Muchos puntos positivos en el inicio. Hemos llegado a crear una dinámica positiva de grupo y una unión que es muy importante y nos viene muy bien de cara a los futuros compromisos por Eliminatorias. Hemos competido, y esa es la palabra clave, el equipo ha competido de una manera, a mi entender, extraordinaria contra Argentina, Uruguay y Brasil. Y eso para mí es lo más importante, la competitividad que ha vuelto a tener el grupo. Y digo vuelto a tener, porque apreciamos que en cierto modo el equipo ha vuelto un poco a sus orígenes. También hemos empezado una regeneración progresiva. Palabra clave: progresiva, porque no puede ser de la noche a la mañana. Igual hay puntos que debemos mejorar. Es obvio. Contra Paraguay, por ejemplo, no competimos como es debido.

Numéricamente hablando, Chile perdió dos puntos como local en Eliminatorias ante Bolivia y fue cuarto clasificado en un grupo de Copa América donde Bolivia fue último. No es para quedar muy conforme…

Yo estoy conforme, porque soy realista y entiendo la realidad del momento. Llegué a una Selección donde ha habido unos futbolistas muy importantes que han cosechado grandes resultados en 2015 y 2016, pero también una Selección que no se clasificó a Rusia 2018 y que marcha sexta en las Eliminatorias. Yo soy realista, si alguno no quiere serlo, es su problema.

¿Y qué es ser realista en este caso?

Es saber en qué momento estamos y no en qué momento estuvimos. Y según ese momento, nosotros dejamos muy claro que la Copa América para nosotros era un objetivo mixto. Lo que nos preocupa a nosotros es preparar bien las Eliminatorias. Eso no quiere decir que fuimos a la Copa América a perder y, como pudieron ver todos, el equipo compitió muy, muy bien. Hubo un partido, y eso puede pasar, donde el equipo no compitió al nivel acostumbrado. Todo el mundo pudo ver que contra Argentina, Uruguay y contra Brasil, no fue inferior, resultado aparte. Lo que uno debe tener siempre es competitividad y las ideas claras. Yo soy muy positivo mirando al futuro…

“La posesión por sí sola no gana partidos de fútbol. Creo que debemos mostrar mucha más malicia futbolística en el último tercio del campo. Y esto es algo que ya estamos hablando con Martín Lasarte”. Francis Cagigao

Pero lo que va a llevar a Chile al Mundial son los resultados, no solo la competitividad…

Exacto, pero sin competitividad no hay resultados.

¿Qué fue lo peor?

Yo creo que debemos mejorar en el balón parado, de estrategia en contra. Porque cuando miro los números, y tengo todos los números, todo el análisis, está claro que es un área donde la Selección tiene que mejorar. No podemos conceder tanto a balón parado. También es verdad que el equipo debe aprender un poco a ser más directo, en momentos del partido. Llegamos a muchas situaciones de peligro en el último tercio del campo y no lo aprovechamos bien. No finalizamos con un centro, con disparo. Con lo cual somos un equipo que crea muchas potenciales situaciones de peligro, pero no las aprovecha. Debemos aprender en algún momento del partido a jugar algo más directo, porque somos el equipo, conjuntamente con Brasil, que más posesión ha tenido en esta Copa América. Pero la posesión por sí sola no gana partidos de fútbol. Creo que debemos mostrar mucha más malicia futbolística en el último tercio del campo. Y esto es algo que ya estamos hablando con Martín Lasarte.

Lasarte dijo que la unión de grupo, reflejada en este abrazo de Vidal y Bravo, fue el mejor gol de su proceso hasta ahora. Suena a conformarse con poco, ¿no cree?

Aquí hay que entender el contexto más que las palabras. Lo que él quería era usarlo como ejemplo más que otras cosas. Él quería decir que el grupo se había unido. Hubo cierta fractura en en el pasado, nosotros no estábamos, pero es evidente que sí lo hubo…

Uno deduce, entonces, que el diagnóstico de ustedes sobre el camarín era preocupante...

No sé si utilizar la palabra preocupante. Esa es tu palabra. Lo que sí te diría es que quizás no era lo que nosotros buscábamos. Creo que esa parte es muy importante y que es muy difícil en una Selección, porque recuerda que en una Selección los jugadores llegan de sus clubes y que nosotros los tenemos muy poco tiempo. Entramos en una competición con un nuevo cuerpo técnico, un nuevo seleccionador, un nuevo director deportivo, con un mínimo tiempo para preparar. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, yo creo que hemos conseguido algo importante dentro del grupo.

¿Se ve la mano de Lasarte?

Obviamente. El equipo es muy sólido, es muy difícil hacerle un gol en juego abierto. Se han recuperado jugadores que estaban descartados, como Eugenio Mena; Gary Medel llevaba mucho sin jugar en la Selección. Y otros jugadores no nos llegaron en las mejores condiciones. Prácticamente, no hemos podido disfrutar de Alexis Sánchez. Arturo Vidal nos llegó después de no jugar nada en estos cuatro meses. Estamos hablando de dos futbolistas vitales para Chile. Me gustaría ver a Brasil sin Neymar, a Argentina sin Messi, a Uruguay sin Cavani ni Suárez. Es muy fácil hacer una crítica, pero cuando se hace debe estar claro en qué contexto se hace esto. Yo creo que vamos en un muy buen camino, porque sabemos lo que queremos y lo que debemos mejorar.

¿Y se ve la mano de Francis Cagigao?

Eso lo hablaremos dentro de 18 meses…

¿Por qué ahora no?

Porque es muy temprano, creo. Yo no vine solo para trabajar con la selección nacional absoluta. Eso es solo una parte de mi trabajo. Yo vine aquí a poner cimientos. El fútbol formativo y darle estructura a la federación de fútbol chilena, eso realmente es lo que yo vine a hacer.

Lo que sí está claro es que a Chile le falta gol. ¿Dónde se puede encontrar ese gol?

Te doy la razón, pero en parte, solo en parte. El goleador histórico de la selección es Alexis Sánchez y no jugó en la Copa América. El goleador de Argentina es Leo Messi, quítaselo y háblame de los goles de Argentina. Aquí está claro que los goles, cuando hablas de finalización, los ponen los jugadores. Esto no es un club de fútbol, donde si te falta algo tú vas al mercado y lo compras. Nosotros dependemos de jugadores chilenos. Tenemos que dotar a la Selección de otras variantes de gol desde otras formas, zonas del campo, no solo de la gente que juega arriba.

Ben Brereton abrió la cuenta para Chile ante Bolivia, en la Copa América.

¿Quizás por esa falta de variantes es que Ben Brereton ha generado tanto revuelo?

Ben Brereton es un futbolista de 22 años, que viene de la Championship. Que tiene potencial, pero que nunca jugó partidos de máximo nivel internacional, que nunca jugó en Sudamérica, que no conocía a sus compañeros y no hablaba el castellano. Lo que ha hecho es muy importante, pero si pensamos que Ben Brereton será el salvador de la situación de Chile, estamos equivocados.

“Es verdad que los jóvenes y también los jugadores están enganchados a las redes. Tenemos que convivir con eso y vamos a tener que seguir haciéndolo”. Francis Cagigao

¿Qué lecciones se sacan fuera de la cancha en esta pasada con la Selección?

La unión del grupo. No es fácil convivir 38 días en burbuja, con muchas limitaciones sobre lo que pueden hacer. Eso no es fácil, pero veo muy buena predisposición de parte de todos. Y me gustaría destacar a esos jugadores jóvenes que no sumaron minutos, pero que tuvieron un tremendo aprendizaje en la Selección. Ahora espero que esos jugadores lleguen a sus clubes y arranquen la camiseta a esos futbolistas consagrados, porque esa es la única forma de que después puedan ser útiles a la Selección.

¿Se dio cuenta de que no es fácil controlar a un grupo que genera noticia dentro y fuera de la cancha?

Que yo sepa, el grupo no genera noticias. Que yo sepa, son los medios los que generan esas noticias. Ahora, sí es verdad que hoy vivimos en unos tiempos de redes sociales, en unos tiempos donde todo tiene que ser noticia. Sí es verdad que los jóvenes y también los jugadores están enganchados a las redes. Tenemos que convivir con eso y vamos a tener que seguir haciéndolo...

¿Ir a Qatar se define en septiembre?

Cien por cien, no. La clasificación se definirá en los últimos minutos de los últimos partidos. Si tú miras la historia de las clasificatorias, siempre ha sido así.

Pero no siempre Chile ha estado metido en esa pelea final…

Es muy importante que Chile llegue con opciones a la última fecha. Hablar de que se decide en septiembre sería muy poco real, teniendo en cuenta que algunas de estas fechas serán triples. Esto tiene que ver con quién llegará mejor en determinado momento. De ahí que le dé tanta importante a que los jugadores lleguen futbolísticamente bien en septiembre.

¿Se le dio explicación o el Inter la pidió sobre haber ocupado a Alexis Sánchez? Finalmente se volvió a lesionar…

Cuando los futbolistas están con sus clubes son de sus clubes. Cuando están con la Selección son de su Selección. Ahora, si tuviéramos alguna interacción con el Inter, sería un tema de corte interno.

¿Le queda vida a la generación dorada?

Le queda, sí. Hasta cuando le quede.

¿Su diagnóstico pensando en Qatar?

Yo creo que el equipo va a mejorar. Nos van a servir de mucho las lecciones aprendidas en la Copa América y yo creo que el equipo irá de menos a más. Nos encontramos con una situación donde tenemos que remontar. El fútbol es muy frágil. Perdimos dos puntos contra Bolivia en casa, pese a que debimos ganar por cuatro o por cinco. Pero el fútbol no tiene memoria para esas cosas. El fútbol es muy de ganadores, no se acuerda de perdedores… entre comillas perdedores. Sí veo que el equipo tiene potencial para llegar a Qatar.

“El fútbol es muy de ganadores, no se acuerda de perdedores… entre comillas perdedores. Sí veo que el equipo tiene potencial para llegar a Qatar”. Cagigao

Su período también se ha visto tocado por informaciones de su relación y designaciones relacionadas con el agente Cristian Ogalde. ¿Qué dice al respecto?

Me sigues preguntando sobre esto, tú mismo me lo preguntaste anteriormente. Si tú quieres que te dé una respuesta tonta, hazme una pregunta tonta. Es lo único que te voy a decir. Si quieres lo ponemos de otra manera. Tu pregunta es muy maliciosa y yo no contesto preguntas maliciosas.