Con canciones clásicas y joyas escondidas: así fue el regreso de Oasis

“Oasis back to play yeaaah”, dijo Liam Gallagher, con su habitual estilo callejero, mientras sonaba Fuckin’ in the bushes. La canción que durante años marcó el arranque de los shows del grupo, volvió a sonar. Esta vez, para anunciar el regreso de la banda tras 16 años.

El grupo salió a tocar cerca de las 20.30 horas de Reino Unido (15:30 de Chile). En la previa, se había presentado un viejo conocido, Richard Ashcroft. El ex The Verve es un cercano a los Gallagher y su inclusión le daba un marco de celebración a la era del britpop.

Como era de esperar, el set de Oasis estuvo cargado a los clásicos de su discografía. Temas como Hello (al inicio del show, de manera apropiada), Morning Glory, Cigarettes & alcohol, Supersonic, Roll with it, fueron parte del show.

También incluyeron temas menos habituales. Acquiesce, un viejo clásico que en su minuto se quedó inexplicablemente fuera de (What the story) Morning Glory; Fade away, un lado B del single Cigarettes & alcohol; Slide away, un corte de Definitely Maybe que es de esos favoritos de los fans; Half the world away, una de las canciones favoritas de Noel; Cast no shadow, la canción que le dedicaron a Richard Ahscorft.

En escena, Oasis mostró a su formación que incluyó la pared de guitarras que despliegan Noel, junto a Paul “Bonehead” Arthurs (que no tocaba con el grupo desde 1998) y Gem Archer; junto a ellos el también integrante de Ride, Andy Bell, el tecladista Mikey Rowe y el baterista Joe Waronker, que debutaba con Oasis.

Hacia el final, los de Manchester desplegaron sus mayores himnos, como Don’t look back in anger, Wonderwall y se despidieron con Champagne Supernova.

Oasis tendrá un segundo show en Cardiff, seguido de cinco en Manchester, la ciudad natal del grupo. Luego vendrán siete conciertos en el estadio de Wembley de Londres. Posteriormente, recorrerán Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur y Australia, para finalizar en Sudamérica en noviembre. En Chile tocarán en el Estadio Nacional, el 19 de noviembre.