Michael Madsen y la historia tras el corte de oreja más famoso de la historia del cine

Poco más de 2 minutos y 10 segundos le bastaron a Michael Madsen para obtener el pasaje a la inmortalidad de la historia del cine, amén de una escena tan memorable como perturbadora. Se trata de un pasaje en la mitad de Perros de la calle (1992) en la que su personaje -Mr. Blonde- le rebana la oreja al oficial de policía Marvin Nash (Kirk Baltz), a quien ha secuestrado en un confuso incidente. Esto mientras entona una alegre canción y baila algo torpe.

Esa combinación de violencia con música pop siempre ha atraído al director del filme, Quentin Tarantino, un entusiasta por el cine B, que es el que siempre ha pretendido homenajear. Y en parte también quiso hacerlo en esta escena, pero también hacerle un guiño a un clásico del cine violento: La naranja mecánica, de Stanley Kubrick.

Quentin Tarantino

De esa película Tarantino extrajo la idea de violencia con música al mismo tiempo. Particularmente, de la escena en que Alex DeLarge comete una de sus fechorías cantando Singing in the rain. De ahí a que armó la escena de Madsen con un viejo hit de fondo: Stuck in the Middle With You, de la banda escocesa Stealers Wheel, original de 1972.

Sin embargo, la idea de Tarantino no era que se usara necesariamente esa canción. “Era una de esas cosas en las que pensé que [la canción] funcionaría de maravilla, y [durante] las audiciones, les dije a los actores que quería que interpretaran la escena de tortura y que iba a usar Stuck in the Middle With You, pero que podían elegir la que quisieran, no tenían por qué usar esa canción”, recordó años después a Rolling Stone.

A Madsen la escena siempre lo persiguió. A pesar de haber tenido una carrera extensa, la gente lo recordó por ese papel. “Preferiría ser un protagonista. Soy un protagonista en el cuerpo de un villano, básicamente. Y todos piensan en mí como el tipo con la pistola”.

Michael Madsen

Durante la celebración del 25.º aniversario de Reservoir Dogs, Tarantino y el elenco organizaron una mesa redonda en el Festival de Cine de Tribeca. Ahí, Madsen recordó que al momento de recibir el guion, le sorprendió saber que su personaje debía bailar al momento de ejecutar la mutilación.

“En el guion decía: ‘El Sr. Rubio baila como un loco’. No dejaba de pensar: ‘¿Qué demonios significa eso? ¿Mick Jagger?’. No sabía qué demonios hacer. Escuché esa música y pensé: ‘¡Ay, joder! Mejor hago algo’“.

Y en realidad no hizo nada. Decidió improvisar el baile en el último minuto y apenas escuchar la canción. Cuando llegó el momento, recordó la escena de una vieja película en que vio bailar a James Cagney y ahí se iluminó. “Hizo un bailecito muy loco, y se me ocurrió en el último segundo. De ahí surgió”.

Pero a Madsen no solo lo hacía dudar el baile sino el trasfondo del guión. Cuando Tarantino y Madsen ensayaron la escena leyendo el libreto, el cineasta notó un detalle. “Interpreté al policía y dije: ‘Tengo un niño pequeño en casa’. Y Michael acababa de tener un hijo, y eso lo dejó hecho polvo”, reveló al The Hollywood Reporter. Esto porque, efectivamente, Madsen tenía un hijo de 18 meses en casa, y la idea de interpretar a un hombre que asesinaría brutalmente a otro padre le hizo reflexionar. Quizás se vería cool mutilar a un policía, pero no si era padre. Astuto, Tarantino pensó que esa información podría servir.

Según Kirk Baltz, lo de mencionar al hijo fue algo que surgió en el mismo rodaje. No en los ensayos previos. Así lo recordó en charla con el Daily Mail. “Antes de la toma, Quentin me dijo: ‘Quiero que hagas que Michael pare, ¿sabes? Simplemente haz que pare. No dejes que te mate’”. Ahí Baltz señala que pensó en lo de decir que tenía un hijo pequeño. “Si saco a relucir algo relacionado con la familia, eso podría funcionar. No tenía ni idea de que iba a gritar eso”.

Y así, el personaje de Baltz en un momento grita: “¡Para, tengo un hijo!“. En ese momento, señala, miró a Tarantino, quien le devolvió una sonrisa. ”Michael (Madsen) puede que se haga el duro, pero tiene un punto débil. A Quentin le gustó tanto que se quedó“.

Años después, en 2020, Michael Madsen hizo una recreación de la escena junto a su familia en medio de la pandemia del coronavirus, con el fin de concientizar a la gente a quedarse en casa.