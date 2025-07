Oasis vuelve a la vida a 30 años de la explosión del britpop

“Todos tus sueños se hacen realidad”, dice la primera línea de Morning Glory, el tema que le da título a uno de los discos clásicos de Oasis. La banda va a concretar la reunión más esperada de esta temporada. En un año que tendrá girando a nombres estelares como Dua Lipa o Green Day, la vuelta a los escenarios de la banda desde este viernes 4 de julio, asoma como el hito del año.

Desde que se anunció el tour de regreso, en agosto pasado, el interés por ver al grupo en vivo ha ido creciendo. Cuando salieron a la venta los boletos para los primeros shows, en Reino Unido, se informó que no menos de 14 millones de personas intentaron comprarlas.

El entusiasmo se replicó en la venta de los boletos para los shows del tramo estadounidense. Misma situación con el único concierto que los Gallagher ofrecerán en Santiago, el próximo 19 de noviembre, que logró el sold out en un par de horas.

Oasis en Chile, 1998 Archivo Histórico/Cedoc Copesa

Oasis no toca en vivo desde el 22 de agosto de 2009, cuando participaron en el V Festival en Staffordshire, Inglaterra. Desde entonces los hermanos Liam y Noel Gallagher se abocaron a sus proyectos personales; el primero formó Beady Eye (junto a los músicos de la última formación de Oasis) y luego ha lanzado discos en solitario. Por su lado, el segundo se abocó a su carrera solista junto a su banda High Flying Birds.

En abril pasado ocurrió la primera presentación conjunta de los Gallagher. Los medios británicos informaron que Noel y Liam actuaron en el Mildmay Club en Newington Green, al norte de Londres. Se cree que filmaron un video promocional de cara a los shows de regreso.

La gira de reunión arrancará este 4 de julio con el tramo británico. Tocarán dos shows en Cardiff, Gales, seguido de cinco en Manchester, la ciudad natal del grupo. Luego vendrán siete conciertos en el estadio de Wembley de Londres. Posteriormente, recorrerán Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur y Australia, para finalizar en Sudamérica en noviembre.

Los ensayos para los shows arrancaron a fines de mayo en un estudio en Londres, según informó NME. Ahí se confirmó quienes son los músicos de soporte: Paul “Bonehead” Arthurs, integrante fundador; Gem Archer y Andy Bell, guitarrista y bajista que entraron en 1999 a la banda y permanecieron hasta el final; el tecladista Mikey Rowe, quien los acompañó en los 90′, en la gira del disco Be Here Now y además tocó con Noel en su etapa solista. Junto a ellos, el baterista Joe Waronker, quien no tiene historia previa con Oasis, pero muestra un extenso CV con trabajos para Beck, R.E.M, Smashing Pumpkins, Atoms for Peace, entre otros.

Esos primeros ensayos se desarrollaron sin Liam Gallagher. El cantante se sumó días después, el 4 de junio. En su estilo, señaló que la experiencia de volver a tocar con Noel fue “espiritual” y señaló que “sonaban de lo más sucios (...) te lo aseguro, ahí no hay problema”, escribió en una publicación de su cuenta de X.

Es muy probable que esta gira de reunión no tenga mayor proyección. Al menos eso fue lo que comentó el mánager del grupo, Alec McKinlay, a Music Week: “Esta será prácticamente la última, como Noel dejó claro a la prensa. Es una oportunidad para que los fans que no han visto a la banda los vean, o al menos para algunos de ellos”.

Por lo mismo, McKinlay descartó la posibilidad de otro álbum de Oasis en el futuro. Es decir, la reunión se acota solo a la gira. “Pero no, no hay planes para ninguna música nueva”.

La única esperanza la abrió Kelly Jones. El cantante de Stereophonics es cercano a los Gallagher y un reconocido admirador de Oasis. En charla con NME contó que Noel ha estado escribiendo nuevo material, pero no hay certeza de que sea para el grupo. “Nos reíamos de ellos y le pregunté qué había estado haciendo, y me dijo que había estado componiendo en el estudio. Supongo que estará componiendo para su material o si [Oasis] va a sacar un par de canciones, no lo sé”.

Lo que sí está claro, es que el regreso va a estar cargado al material más clásico. En internet ya circulan registros de la prueba de sonido de la banda, tomados por los fans en las afueras del Principality Stadium, el recinto donde arrancará la gira. El grupo sonaba bastante contundente e interpretó temas como Cigarettes & alcohol, Morning Glory, The Masterplan, Some might say, Slide away, Rock ‘n’ roll star, entre otros.

El regreso de Oasis, además coincide con los 30 años del britpop. En agosto de 1995, ocurrió la famosa “batalla” comercial entre los sencillos de Oasis y Blur, Roll with it y Country House, respectivamente. Ambas bandas lanzaron esa temporada sendos discos que se volvieron clásicos ((What’s the story) Moning Glory y The great escape).

Y si bien, el grupo de Damon Albarn terminó la promoción de su disco The Ballad of Darren (2023), por ahora no tiene mayores perspectivas. Así lo confirmó a este medio el baterista Dave Rowntree. “Por ahora no hay planes, pero no le des demasiada importancia porque nunca hay planes. No somos una banda que se haya sentado nunca a planificar nada”.

El otro ícono del britpop que sí está activo en estos días, es Pulp. La banda liderada por Jarvis Cocker, lanzó en junio su primer disco en 24 años, More. Un trabajo que ha ganado reconocimiento de la prensa especializada. “Al igual que Blur en el aclamado The Ballad of Darren del año pasado, Pulp ha encontrado la manera de aplicar con éxito su enfoque tradicional a una etapa muy diferente de la vida", publicó The Guardian. A la vez, el lanzamiento coincide con la treintena de años que cumple Different Class, uno de sus trabajos más clásicos. Es decir, el regreso de Oasis se cruza con un ambiente de celebración al movimiento en que fueron un nombre clave.