OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Gustavo Álvarez y el desplome que aleja a la U del cupo a Chile 2: “El margen es mínimo; cada vez estamos más en deuda”

El entrenador no escondió su amargura por la derrota agónica frente a Huachipato, que aleja a los azules de la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Gustavo Álvarez abordó la derrota de la U frente a Huachipato. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Universidad de Chile vivió una semana para el olvido. Tras la derrota en el Clásico Universitario ante la UC y la polémica eliminación de las semifinales de Copa Sudamericana frente a Lanús, el conjunto estudiantil sufrió una nueva decepción que complica el sueño del Chile 2: perdió por 1-0 contra Huachipato, con un penal en la última jugada del compromiso.

Los azules no levantan cabeza en la Liga de Primera. Acumularon su novena caída de la presente temporada, algo que parecía impensado para un equipo que prometía pelear por el título hasta la última jornada, tal como había sucedido en la encendida definición del Campeonato Nacional 2024.

Precisamente, esta baja de nivel fue abordada por el entrenador Gustavo Álvarez, quien partió analizando el trámite del tropiezo frente a los acereros: “Consideré que era un partido para jugar con dos futbolistas en banda y no uno. No saqué a los centrales para no quedar mano a mano en los contraataques. A partir de ahí, proponer un uno contra uno en banda, ofensivo; y neutralizar defensivamente con otro. El segundo tiempo se dio así, tuvimos la pelota y el dominio del campo. Ellos no pudieron contraatacar más, pero nos faltó claridad y contundencia”.

En esa línea, el estratega también defendió su postura de no alternar el equipo, pese a los viajes y el cansancio acumulado (solo realizó el cambio de Maximiliano Guerrero por Felipe Salomoni al entretiempo). “Hasta último momento tuvimos dominio de la pelota y de las situaciones, y no me pareció que había que volver loco al equipo cargando con más delanteros el área. El equipo estaba bien, solo nos faltaba esa claridad y contundencia. El gol de ellos llega por una desesperación de querer recuperar la pelota, donde había que evitar el foul. Pero bueno, se analizará el resultado”, explica.

Por último, el transandino no escondió su amargura por el turbulento presente de su plantel, que ve cómo se distancia el sueño continental. “Todos los partidos son claves a partir de ahora, el margen es mínimo. Teníamos que ganar hoy y no lo hicimos, yo siento que cada vez estamos más en deuda. Nos tenemos que recuperar ganando el miércoles”, sentenció.

Universidad de Chile se jugará una de sus últimas cartas para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores a mitad de semana, cuando reciba en el estadio Santa Laura a Everton de Viña del Mar, en un cotejo pendiente de la fecha 20.

Lee también:

Más sobre:FútbolLa UUniversidad de ChileGustavo ÁlvarezLiga de PrimeraCampeonato NacionalFútbol chilenoHuachipato

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encarcelan a adulto mayor por el homicidio de su hermano en Coquimbo: víctima fue asfixiada y descuartizada

Amplían detención de presunto autor de homicidio de hombre de 27 años en Talca

Fatal accidente en ruta entre Casablanca y Algarrobo deja un muerto y tres lesionados

Privan de libertad a adolescentes que protagonizaron persecución en Los Ríos: portaban armas y droga

Lautaro Carmona cuestiona dichos de Matthei por Plan de Búsqueda: “Muestra el uso de cualquier recurso con tal de escalar en posiciones”

Choque de vehículos en Molina provoca la muerte de tres personas: conductor ebrio fue detenido

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

5.
“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Encarcelan a adulto mayor por el homicidio de su hermano en Coquimbo: víctima fue asfixiada y descuartizada
Chile

Encarcelan a adulto mayor por el homicidio de su hermano en Coquimbo: víctima fue asfixiada y descuartizada

Amplían detención de presunto autor de homicidio de hombre de 27 años en Talca

Fatal accidente en ruta entre Casablanca y Algarrobo deja un muerto y tres lesionados

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Gustavo Álvarez y el desplome que aleja a la U del cupo a Chile 2: “El margen es mínimo; cada vez estamos más en deuda”
El Deportivo

Gustavo Álvarez y el desplome que aleja a la U del cupo a Chile 2: “El margen es mínimo; cada vez estamos más en deuda”

Una segunda rueda terrible: Huachipato le gana en la agonía a una U poco contundente que se empieza a olvidar del Chile 2

Repasa el agónico triunfo de Huachipato que complica a la U con la clasificación a Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel
Mundo

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel

El huracán ‘Melissa’ deja ya 64 muertos en su paso por el Caribe

Incendio en una tienda en México deja al menos 23 muertos, incluidos cuatro niños

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”