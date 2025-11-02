Gustavo Álvarez y el desplome que aleja a la U del cupo a Chile 2: “El margen es mínimo; cada vez estamos más en deuda”

Universidad de Chile vivió una semana para el olvido. Tras la derrota en el Clásico Universitario ante la UC y la polémica eliminación de las semifinales de Copa Sudamericana frente a Lanús, el conjunto estudiantil sufrió una nueva decepción que complica el sueño del Chile 2: perdió por 1-0 contra Huachipato, con un penal en la última jugada del compromiso.

Los azules no levantan cabeza en la Liga de Primera. Acumularon su novena caída de la presente temporada, algo que parecía impensado para un equipo que prometía pelear por el título hasta la última jornada, tal como había sucedido en la encendida definición del Campeonato Nacional 2024.

Precisamente, esta baja de nivel fue abordada por el entrenador Gustavo Álvarez, quien partió analizando el trámite del tropiezo frente a los acereros: “Consideré que era un partido para jugar con dos futbolistas en banda y no uno. No saqué a los centrales para no quedar mano a mano en los contraataques. A partir de ahí, proponer un uno contra uno en banda, ofensivo; y neutralizar defensivamente con otro. El segundo tiempo se dio así, tuvimos la pelota y el dominio del campo. Ellos no pudieron contraatacar más, pero nos faltó claridad y contundencia”.

En esa línea, el estratega también defendió su postura de no alternar el equipo, pese a los viajes y el cansancio acumulado (solo realizó el cambio de Maximiliano Guerrero por Felipe Salomoni al entretiempo). “Hasta último momento tuvimos dominio de la pelota y de las situaciones, y no me pareció que había que volver loco al equipo cargando con más delanteros el área. El equipo estaba bien, solo nos faltaba esa claridad y contundencia. El gol de ellos llega por una desesperación de querer recuperar la pelota, donde había que evitar el foul. Pero bueno, se analizará el resultado”, explica.

Por último, el transandino no escondió su amargura por el turbulento presente de su plantel, que ve cómo se distancia el sueño continental. “Todos los partidos son claves a partir de ahora, el margen es mínimo. Teníamos que ganar hoy y no lo hicimos, yo siento que cada vez estamos más en deuda. Nos tenemos que recuperar ganando el miércoles”, sentenció.

Universidad de Chile se jugará una de sus últimas cartas para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores a mitad de semana, cuando reciba en el estadio Santa Laura a Everton de Viña del Mar, en un cotejo pendiente de la fecha 20.