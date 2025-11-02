Propuestas presidenciales: la hoja de ruta de los candidato para el deporte en Chile

Este 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales, donde ocho candidatos buscarán llegar a La Moneda. En esta primera entrega, cuatro de ellos hablan de sus prioridades para el deporte en caso de ser elegidos.

Jeannette Jara: “El deporte no es solo competencia; es comunidad, bienestar y también seguridad”

El programa de Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, contempla diversas propuestas. La abanderada destaca que “el deporte no es solo competencia; es comunidad, bienestar y también seguridad”. Por esta razón, plantea duplicar el Fondo Nacional del Deporte, crear una Red de Plazas y Canchas Comunitarias y abrir las escuelas a los barrios y así garantizar el acceso.

Uno de los grandes objetivos de la exministra del Trabajo es que el deporte sea una herramienta de inclusión y prevención. “Vamos a generar más oportunidades para niñas, niños, personas mayores y deportistas con discapacidad, impulsando el deporte formativo, recreativo y barrial”, afirma.

Por otra parte, se compromete a apoyar megaeventos en el país: “Patrocinaremos la candidatura de Chile para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, porque el deporte es también una fuente de empleo, infraestructura y orgullo nacional”.

En cuanto al fútbol y su estructura, sostiene que existe mucha precariedad en cómo las sociedades anónimas deportivas manejan los clubes. “Por eso proponemos avanzar en la desvinculación del fútbol profesional de la Federación de Fútbol, para separar su conducción de los intereses particulares y fortalecer una institucionalidad transparente, democrática y al servicio del deporte, no del dinero”, afirma, junto con prometer una fuerte fiscalización al cumplimiento de la ley y potenciar la actividad en jóvenes y mujeres.

La candidata de Unidad por Chile Jeannette Jara. Andres Perez

Con respecto a la violencia en los estadios, la candidata plantea una fórmula: “Proponemos la creación de una unidad especializada en la gestión de la violencia en los estadios, con un enfoque integral que combine inteligencia policial, coordinación táctica y control de multitudes, y prevención social-comunitaria que incorpore la participación de los hinchas”.

Sobre quién estará a cargo del deporte en un eventual gobierno, Jeannette Jara dice que “no es el momento”, pues está abocada “en consolidar apoyos transversales”, pero sí menciona a Rodrigo Goldberg y Iona Rothfeld, claves en esta área de su programa.

José Antonio Kast: “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia”

José Antonio Kast, candidato republicano y del Partido Social Cristiano, confiesa que la propuesta deportiva que más aprecia es el Plan A Mover Chile, “porque une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”.

“Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, señala.

La motivación del abanderado se produce porque muchos de los 10 mil puntos deportivos que hay en el país, según dice, “están en mal estado o abandonados”. Por eso, apunta a la reparación de esa infraestructura y entregarles la administración y control de acceso a las juntas de vecinos y clubes deportivos locales.

También espera modernizar el Ministerio del Deporte, pues afirma que existe un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el IND.

Con respecto a la violencia en los estadios, la fórmula que propone el exdiputado es multifactorial. “Vamos a impulsar una política de tolerancia cero realmente efectiva, similar al modelo aplicado en Inglaterra. Esto implica hacer cumplir estrictamente la Ley de Estadio Seguro, de modo que toda persona sorprendida participando en actos violentos o con objetos peligrosos sea sancionada con la prohibición total y permanente de ingreso a recintos deportivos”, promete.

El candidato republicano y del Partido Social Cristiano José Antonio Kast. Andres Perez

“Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”, plantea.

Sobre quién ocuparía el rol de ministro, Kast afirma: “Más que un nombre, creo que el ministro del Deporte debe ser una persona que entienda el deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de desarrollo humano, integración social y salud pública”.

Evelyn Matthei: “No queremos que el deporte sea un espacio para unos pocos; debe ser una oportunidad para todos”

Evelyn Matthei, es la única candidata que ya tiene definido un ministro del Deporte: Claudio Bravo. “Me encantaría. Primero hay que ganar, pero de hacerlo, lo hemos conversado y sería un enorme ministro”, ratifica la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas.

En cuanto a sus propuestas, la exalcaldesa de Providencia señala cuál es su prioridad: “Lo que más destaco es que queremos que Chile vuelva a hacer deportes. No queremos que sea un espacio para unos pocos; debe ser una oportunidad para todos, desde los niños en las escuelas hasta nuestros deportistas de alto rendimiento. Por eso, planteamos una política deportiva moderna, que parta en la base, en los colegios, en los barrios y que acompañe el talento con infraestructura, apoyo técnico y lógicamente con un financiamiento estable”, afirma.

“El deporte trae consigo mejor salud, movilidad social, pero sobre todo un sentimiento de unidad nacional que es muy necesario”, sostiene.

Con respecto a la violencia en los estadios, la aspirante a La Moneda es clara: “La violencia en los estadios refleja una cultura de impunidad que también se ve en las calles. Y yo no estoy dispuesta a tolerarlo. Es parte de esa mano dura con la delincuencia y el narcotráfico que hay que tener porque impacta en barrios, en sus canchas, pero también en los estadios. La cantidad de partidos suspendidos por delincuencia y desórdenes en el fútbol chileno es muy preocupante”.

La candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos Evelyn Matthei. Andres Perez

Es por ello que promete que “quien cause destrozos o agreda, no entra más, y punto”. “Coordinaremos el trabajo entre el Ministerio de Seguridad y el de Deporte, junto con Carabineros para fiscalizar accesos, controlar barras y usar tecnología de reconocimiento facial, como ya se hace en otros países”, adelanta.

Finalmente, propone una fusión entre el Mindep y el IND. “Se duplican funciones, se pierden recursos y se diluye la responsabilidad”, lamenta. Y apunta: “Chile necesita una institucionalidad moderna para el deporte, eficiente y transparente, que ponga el foco donde corresponde: en los niños, en los jóvenes y en el orgullo de vestir la roja de todos”.

Johannes Kaiser: “Potenciando el deporte activamos la economía, el turismo y la imagen de Chile en el mundo”

Dentro de sus propuestas, Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, plantea agrupar el Ministerio del Deporte con varias carteras más dentro de un Ministerio de Desarrollo Humano.

Para el abanderado, esta decisión garantiza la eficiencia. “En términos económicos, de todas maneras, ya que sería una sola administración y no cinco. Eso facilita los procesos administrativos y reduce los costos, lo que redundará en que los recursos limitados del Estado llegarán de manera más integra a los deportistas y sus equipos técnicos”, sostiene.

“Ahora, en términos de efectividad, creemos que sí, ya que tenemos una visión mucho más integral desde todos los ámbitos: habrá una sola cabeza en Desarrollo Humano haciendo dialogar el deporte con la educación y el trabajo, por ejemplo. Son temas que conversan entre sí, como una cultura de bienestar. Y por lo demás creemos que potenciando el deporte activamos no solamente a las personas, también la economía, el turismo y la imagen de Chile en el mundo”, añade.

El actual diputado dice sentirse orgulloso de incluir el bienestar como una base fundamental. Asimismo, dentro de las propuestas que más destaca, se encuentra la creación de los Centros Deportivos Regionales, que busca financiar a través de una alianza público-privada: “Con esto facilitamos que los talentos deportivos locales se desarrollen localmente, y hacemos un cambio de estructura para que reducir los costos de la burocracia y que la plata llegue mayormente a los deportistas y sus equipos técnicos”.

El candidato del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser. Dragomir Yankovic/Aton

En cuanto a la violencia en los estadios, el aspirante a La Moneda evita hablar de recetas. “Más que fórmula, creo que el tema va de la mano netamente con la seguridad: fortalecer a las policías, endurecer las penas para quienes cometen delitos en los estadios y mejorar la capacidad de los organismos de inteligencia para erradicar las mafias que controlan a las barras bravas en el futbol”, resalta.

Finalmente, ante la pregunta sobre qué figura le gustaría que estuviese a cargo del deporte, opta por la cautela: “Primero hay que llegar a La Moneda. Estamos trabajando para eso”.