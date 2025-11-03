Brayan Cortés festeja en Uruguay: Peñarol vence a Defensor Sporting y se corona campeón del Clausura.

Brayan Cortés vive días dulces en Uruguay. El guardameta se ha consolidado como titular en Peñarol y este domingo jugó los 90 minutos en la victoria por 2-1 ante Defensor Sporting que coronó al Manya con el título del Torneo de Clausura.

En esta ocasión, al elenco carbonero le tocó remar desde atrás. Diego Abreu comenzó batiendo al chileno para abrir la cuenta a los cuatro minutos. Sin embargo, el doblete de Lucas Hernández fue suficiente para dar vuelta el marcador, llegando a 32 puntos. El cuadro aurinegro saca la distancia suficiente con Montevideo City y Nacional a una fecha del final.

Ahora Peñarol ahora buscará el título absoluto de la temporada en Uruguay. Tras ganar el Clausura, deberán jugar una llave a partido único ante Liverpool, campeón del Apertura. El ganador de ese partido buscará el trofeo ante el puntero de la tabla anual, que de momento es Nacional.

Este es el segundo trofeo que levanta Cortés en Montevideo. A mitad de semana, Peñarol había sido campeón de la Copa Uruguay tras vencer a Plaza Colonia.

“Estoy muy feliz. Me han tocado partidos muy buenos y otros con muchos errores. El que significó con Cerro, para mí ese partido marcó mucha experiencia porque en sí estamos jugando cosas importantes ahora. Dimos vuelta la página, el equipo está fuerte, no nos entra nada, nos hemos preparado y en este partido lo demostramos”, aseguró Cortés tras festejar su segundo título con Peñarol.

En medio de las celebraciones, el iquiqueño recordó su paso por Colo Colo. “Es difícil porque es un equipo grande, hay harta responsabilidad. Pero yo disfruto del día a día, disfruto mucho. Vengo de un equipo grande en Chile y sé lo que es esa responsabilidad. Me la tomo como tal y uno se prepara para aportar al equipo. Es un objetivo que hemos logrado, estamos felices, pero queda lo otro. Vamos a ir a eso para terminar bien el año”, añadió.

“Con trabajo, con humildad, con autocrítica. Mis compañeros muy bien, es un grupo muy fuerte, muy unido, muy humano, muy humilde. Eso marca mucha diferencia. Lo hemos demostrado. Empezamos el partido perdiendo y tuvimos 80 minutos para darlo vuelta, lo demostramos, lo hicimos con tranquilidad y con jugadores de jerarquía. Eso es un equipo grande. Hay que demostrarlo en lo que queda de campeonato”, complementó.

Finalmente, el arquero reveló que su intención es quedarse en Peñarol. “Quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Yo estoy muy tranquilo, muy feliz en este momento, vivo el día a día. Estoy muy feliz y mi familia está bien, esperemos que eso se vea reflejado dentro de la cancha”, manifestó. En Blanco y Negro también buscan extender su estadía en Uruguay.