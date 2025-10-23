Presidente de Peñarol aborda la continuidad de Brayan Cortés y la negociación con Colo Colo.

El futuro de Brayan Cortés en Uruguay es incierto. Si bien el guardameta se ha transformado en un elemento importante en Peñarol, su continuidad no está asegurada. Su condición de préstamo pone en duda la extensión del vínculo con el Manya. Aunque en el pasado ya han manifestado su intención de tenerlo por más tiempo, ahora la directiva opta por la cautela.

Así lo dio a entender Ignacio Ruglio, el presidente del club. “Tiene contrato hasta final de año y hay opción de compra, que podemos ejercer o no”, señaló al medio Tirando Paredes.

Ahí enfatizó en la situación contractual del iquiqueño. “Si Peñarol quiere quedarse con el jugador, habrá que negociar con Colo Colo y con el jugador”, dijo.

Además, el dirigente enfatizó en que no busca desconcentrar al plantel de la institución que preside. “Ahora no es el momento de hablar de su negociación. Brayan Cortés tiene que concentrarse en los próximos dos campeonatos que nos estamos jugando. Esperemos que salgan bien”, comentó.

Cortés en Peñarol.

“Entiendo que los portales chilenos necesitan información, es parte del juego. Pero ahora nosotros nos enfocamos en campeonar y después de eso ver como se arma el plantel del año que viene”, complementó. La cláusula original fijada con Colo Colo alcanza los 1,25 millones de dólares, cifra considerada elevada para los estándares del fútbol uruguayo.

Hace algunas semanas, Ruglio dijo que buscaría bajarle el precio al arquero. “Nunca sabes, las cosas están escritas pero son renegociables. Puedes decir ‘en esas condiciones no lo compramos, pero en otras sí’, o incluso quedárnoslo seis meses más”, señaló el directivo en esa ocasión.

“Todo se puede renegociar. No quiere decir necesariamente que lo que acuerdas en un momento lo tengas que cumplir en esas condiciones. Y eso aplica para cualquier jugador”, recalcó.

En el cuerpo técnico, en tanto, están contentos con lo que exhibe. “Lo veo muy bien. Está respondiendo de gran forma. Demuestra categoría y es un arquero de nivel”, dijo el entrenador Diego Aguirre.

“Fue una buena incorporación. Obviamente que a final de año se va a pasar raya y vamos a ver bien qué objetivos conseguimos, los rendimientos y hoy todavía no podemos sacar conclusiones”, complementaba el estratega.