Gustavo Quinteros le da con todo a Lautaro Millán en su regreso a Independiente tras su paso por la Roja Sub 20 en el Mundial

Gustavo Quinteros revienta a Lautaro Millán en su regreso a Independiente tras su paso por la Roja Sub 20 en el Mundial.

Independiente atraviesa un momento crítico. La derrota por 1-0 ante San Martín de San Juan, este domingo, profundizó una crisis deportiva que parece no tener fin. Con 13 fechas disputadas en el Torneo Clausura 2025, el equipo de Gustavo Quinteros todavía no conoce la victoria. Ni el cambio de cuerpo técnico ni las incorporaciones han logrado torcer una racha que amenaza con hundir al club en el fondo de la tabla.

El propio entrenador, visiblemente frustrado, intentó encontrar explicaciones en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Y apuntó sus dardos a Lautaro Millán, quien volvió al Rojo tras su paso por la Roja Sub 20 en el Mundial de la categoría. “Entrenó tres días conmigo y todavía no sabe bien la función en cada puesto que le pido. Y creo que yo no soy un entrenador que improvisa”, declaró el extécnico de Colo Colo.

El mediocampista chileno, de hecho, ingresó en la segunda parte del encuentro, aunque Quinteros quiso bajar el tono de la crítica. “Millán estaba para jugar 20 minutos en la posición que lo hicimos entrenar. Entró y no lo hizo mal, pero el rival tenía mucha gente defendiendo y había poco espacio para resolver”, explicó.

Millán en Independiente.

El entrenador también se refirió al penal fallado por Pablo Galdames, una jugada que pudo cambiar el destino del partido y aliviar algo la presión. “Nosotros entrenamos penales dos o tres días y siempre al final de las prácticas. Galdames es uno de los que patea muy bien. Hay varios. En ese momento el que está con confianza, se siente bien y está fuerte de la cabeza tiene la posibilidad de patear. Evidentemente le pesó el penal a Galdames, después bajó anímicamente”, reconoció.

La imagen del volante lamentándose tras la ejecución fallida pareció condensar el momento que vive el equipo. “Veía que se lamentaba constantemente. Pero es normal en esta situación, después de tantos partidos sin ganar. El ambiente, la gente, ellos se sienten en deuda con ellos mismos, con su gente, sus familias, sus amigos y la gente de Independiente. Esa es una influencia negativa en momentos clave”, añadió Quinteros.

BORGOGNO LE TAPÓ EL PENAL A GALDAMES: San Martín de San Juan e Independiente igualan 0-0.



El técnico repasó los últimos partidos para insistir en que su equipo no ha sido superado, aunque los resultados digan lo contrario. “El clásico con Racing fue un partido para ganarlo. Contra Godoy Cruz no, el empate fue justo. El partido anterior no merecimos perder para nada. Muchas fallas, situaciones de gol clarísimas”, analizó.

“En este partido no fue perdible, no vi un equipo que nos superó en ningún momento. Nosotros tuvimos muchos ataques por la banda, posesión. Fallamos goles, uno en offside también. Creo sinceramente que esto es un tema de una situación negativa donde hay que trabajar mucho la cabeza”, agregó.

Pese al discurso cargado de frustración, Quinteros intentó cerrar con un mensaje de esperanza en Independiente. “Los jugadores trabajan muy bien en la semana con la ilusión de revertir partidos. Necesitamos hacer mucho más para ganar porque las situaciones claras, incluso el penal, no las pudimos convertir”, dijo.