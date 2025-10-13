“Hijo de pu...”: el nuevo show de Gustavo Quinteros en Argentina en la derrota de Independiente ante Lanús

El nuevo show de Gustavo Quinteros en Argentina en la derrota de Independiente ante Lanús.

Independiente vive horas convulsas y su entrenador, Gustavo Quinteros, no ayuda a calmar el clima. Durante la derrota 2-0 ante Lanús, el exDT de Colo Colo y la UC explotó en el primer tiempo y fue expulsado tras un cruce caliente con el árbitro Fernando Echenique.

El estratega reclamó con vehemencia por lo que consideraba un trato desigual. El técnico pedía amarillas para los jugadores del rival. “Una para nosotros. Deja de romper los huevos”, le reprochó al juez, quien ya había tenido roces con Quinteros en su etapa en Vélez Sarsfield. La situación escaló hasta la expulsión, y antes de abandonar la cancha, el entrenador lanzó palabras más duras: “Cagón de mierda, hijo de pu...”.

En el pasado, el entrenador ya había declarado contra el silbante. “Estoy preocupado porque es la tercera vez que nos dirige a Vélez este árbitro. Contra Belgrano no nos cobró un penal y hoy volvió a suceder. Estamos preocupados por lo que se viene”, comentó en su etapa en Liniers.

El conflicto suma tensión a un Independiente que atraviesa un momento crítico. El club encadena 14 partidos sin victorias, la segunda peor racha de su historia. Desde la llegada de Quinteros poseen un saldo de dos empates y una derrota en tres partidos dirigidos por el ex Universidad Católica.

Ahora, Quinteros deberá enfrentar posibles sanciones, mientras el Rojo busca salir de un mal momento que se hace cada vez más complejo, con un entrenador que parece estar en guerra abierta con los jueces.