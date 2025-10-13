Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja

El regreso de Alexis Sánchez a España defendiendo al Sevilla le ha significado al delantero nacional tener un nuevo aire en una de las ligas competitivas de Europa.

En base a goles y asistencias, el ariete se ha ido ganando un espacio en el once de Matías Almeyda. De hecho, fue el encargado de guiar la goleada de los blanquirrojos sobre Barcelona (4-1) en la última fecha de LaLiga.

Este repunte, más el complicado presente de la Selección Chilena, ha hecho que se desarrolle un debate sobre si es una buena idea que el tocopillano vuelva a vestir la camiseta del Equipo de Todos.

En la previa del último amistoso de Chile contra Perú, Jean Beausejour y Nicolás Peric, en sus roles de comentaristas de ESPN, expresaron que esperaban que Sánchez regresara a la Roja. No obstante, Mauricio Pinilla se encargó de poner paños fríos.

“ Alexis necesita tranquilidad, no es convocable por un año. Debe recuperar nivel, confianza, movimientos, cuando esté tranquilo, relajado y motivado nuevamente que lo haga, pero para competir ”, argumentó el ex atacante de la U.

“(Alexis) tiene objetivos importantes, partidos y batir récords, pero en estos momentos merece tranquilidad para recuperarse a nivel futbolístico y mental”, complementó, insistiendo en el hecho de que volver en el corto plazo significaría solo un “desgaste”.

La exigencia de Claudio Bravo

La idea de que Alexis Sánchez pueda volver a ser parte de la Selección también fue tratada por Claudio Bravo, El exportero de la Roja indicó que el ariete debe cumplir algunas condiciones para volver a estar en la mira del Equipo de Todos.

“Dependerá mucho si puede o no sostener los partidos en La Liga hasta el final (Alexis), más aún en la ciudad donde está el calor es terrible. Cuesta para un jugador de edad avanzada”, aseguró en su rol de comentarista en ESPN.

Además, dejó clara su postura de que, si bien ahora pasa por un un buen momento, este debe sostenerse a través del tiempo.

“Uno tiene que tener las ideas claras y saber cuándo estás y cuando no. Nos tocó vivir esto en nuestra última etapa, el DT quiere rendimiento inmediato, creo que a Alexis le pasa lo mismo. Le expliqué a Gareca que no me veía dos años más, le dije que util hasta ahí, en Copa América”, ejemplificó.

“Siempre un jugador de calidad y recorrido es útil en todo sentido, de vestuario, a nivel de entrenamiento y en los partidos. Pero acá no lo vamos a saber, lo sabrá el técnico que esté ahí”, cerró Claudio Bravo.

El apoyo de Gabriel Suazo

Uno de los jugadores con los que Alexis Sánchez podría seguir compartiendo en la Roja es Gabriel Suazo. Ambos son compañeros en Sevilla, por lo que el lateral ha podido seguir de cerca la preparación del tocopillano.

De hecho, tras el triunfo sobre Perú en el amistoso de este viernes, el capitán señaló que “Obviamente eso va más allá de si él quiere o no, estoy 100% seguro de que él quiere y siempre va a estar a disposición. Eso pasa por el cuerpo técnico en cuestión, que esté presente y que quiera nominarlo o no, pero él siempre va a estar a disposición porque al final todos los jugadores quieren estar siempre en la Selección y es así”, remarcó.