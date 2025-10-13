Un oportunista Iván Morales aprovecha el regalo de River Plate y le da una histórica victoria a Sarmiento

Iván Morales le dio el triunfo a Sarmiento en su visita a River Plate. Foto: @CASarmientoOf (X).

River Plate no levanta cabeza. El elenco millonario, que contó con Paulo Díaz durante todo el partido, cayó por la mínima ante Sarmiento. El gol del Verdolaga fue obra de Iván Morales, quien selló una victoria histórica en el Monumental.

Se trata de la cuarta derrota consecutiva del equipo de Núñez en el certamen, que no logra salir de su mal momento. En total, son seis caídas en sus últimos siete encuentros, si también se tiene en cuenta Copa Argentina y Libertadores. Marcelo Gallardo no encuentra respuestas.

El chileno fue el héroe del conjunto de Junín al aprovechar un grosero error de Franco Armani. El lateral Alex Vigo sacó un remate de media distancia que se desvió en Thiago Acosta y se envenenó.

El cambio de trayectoria de la pelota complicó al arquero, que dio un insólito rebote. En ese contexto es que apareció Morales (30′), que giró y definió por entre las piernas del experimentado capitán de River Plate. Gol de goleador para el oportunista futbolista chileno.

El festejo se vio pausado tras una extensa revisión en el VAR por una presunta posición de adelanto. Luego de casi cinco minutos, la anotación del nacional fue validada para la algarabía de la visita.

La rabia millonaria

Tras la anotación, Sarmiento se resguardó e intentó frenar los embates millonarios. Ahí tuvo un rol clave el portero Lucas Acosta, que se consagró como una de las figuras para evitar cualquier descuento de los locales.

River Plate se ilusionó con la paridad luego del gol de Miguel Borja, en el cuarto minuto de descuento. Sin embargo, el tanto fue anulado por un fuera de juego del futbolista colombiano.

Sobre el cierre del partido, el público millonario perdió la paciencia. Los espectadores presentes en el Monumental de Núñez realizaron un clásico cántico, que ya es folclore del fútbol argentino y sudamericano: “Jugadores, la conch…, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie“.