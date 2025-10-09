Con hinchas de la U, River Plate y diferentes clubes: el emotivo velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Hinchas de Boca Juniors, la U, River Plate y diferentes clubes llegaron a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó al mundo del fútbol. El técnico del xeneize murió a los 69 años, dejando un vacío en Boca Juniors. Es por ello que miles de aficionados de todo el balompié transandino llegaron a La Bombonera para despedir a un entrenador que generó un respeto y cariño transversal.

En el estadio Alberto J. Armando, donde dejó un recuerdo imborrable, se está realizando un velorio abierto para todo público. Desde las 10 horas, una gran masa de fanáticos se acercaron a La Bombonera para despedir al también exentrenador de Universidad de Chile. Las puertas estarán abiertas hasta las 22 horas, mientras que el viernes 10 de octubre será un horario más acotado (entre las 10 y las 12 horas).

Previo a la apertura para todo público, el plantel de Boca Juniors, cuerpo técnico y dirigentes realizaron una ceremonia privada junto a familiares y cercanos.

Camisetas de todos los colores, personas de todas las edades: así comenzaba a ingresar la gente a La Bombonera, para despedir a Miguel Ángel Russo.#MigueloEterno pic.twitter.com/bAcLOrJaLi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2025

Respeto y cariño transversal

Las filas para homenajear a Russo iniciaron temprano. Poco a poco se comenzaron a repletar las calles aledañas al recinto de Boca Juniors, que realizó una petición tajante: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar”, señaló el club.

Múltiples clubes argentinos llegaron a La Bombonera. Uno de los primeros fue el plantel de Rosario Central, el otro club con el que Russo estuvo más ligado en su carrera como técnico. Fue campeón en 2023 y lo dirigió en cinco etapas. San Lorenzo, el equipo previo a su retorno a Boca Juniors, hizo lo propio.

Los miles de hinchas xeneizes llegaron con carteles, pancartas, dibujos y arreglos florales: “Muchas gracias Miguelo, vos no diste la Copa, vos nos diste alegría, lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, cantaron. Sin embargo, el cariño transversal hacia el estratega trajo fanáticos de diferentes clubes, incluso algunos en los que no dirigió o, por ejemplo, el máximo rival: River Plate.

🎶 "¡MUCHAS GRACIAS, MIGUELO! ¡MUCHAS GRACIAS, MIGUELO!" 🎶



🗣️ Los hinchas de Boca cantaron por Miguel Ángel Russo 🔵🟡#MigueloEterno pic.twitter.com/QmFhYRjONT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2025

Forofos del cuadro Millonario se acercaron a La Bombonera. De hecho, el propio club tuvo un gesto que fue aplaudido por el mundo del fútbol. Hizo llegar un ramo de flores azules y amarillas para homenajear a Russo.

Estuvieron presentes hinchas de San Lorenzo, Lanús, Estudiantes de La Plata, entre otros. Aunque también hubo registros de fanáticos de la U, donde se le recuerda con profundo cariño tras la campaña de Copa Libertadores de 1996, en la que el cuadro azul cayó en una polémica semifinal ante River Plate.

El elenco estudiantil se jugará este jueves el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina y decidió rendirle un homenaje con un brazalete especial en su memoria.