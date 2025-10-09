El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Hasta el final, quiso ser parte del fútbol. Pese a su deteriorada salud, el histórico entrenador seguía dirigiendo a Boca Juniors. Según trascendió en TyC Sports, el último deseo del técnico fue vestir ropa del club durante sus días de internación domiciliaria. Así habría sido trasladado tras su muerte: con el escudo xeneize sobre el pecho.

El desenlace de Russo conmovió a Argentina y a Sudamérica en general, que lo vio batallar contra la enfermedad desde 2017. Ese año le detectaron un cáncer de próstata que luego se extendió a la vejiga. Pese a las recaídas, siempre regresó a la actividad. En esos años siguió conquistando títulos.

En el segundo semestre de este año, los problemas de salud regresaron con fuerza. Las infecciones urinarias se hicieron frecuentes y las ausencias en los entrenamientos comenzaron a notarse. Sin embargo, Russo insistió en mantenerse activo. Desde el club le ofrecieron un descanso, algo que el DT no se tomó hasta que su estado de salud decayó notoriamente.

Russo con la Copa Libertadores que ganó en Boca Juniors.

En esos días, Boca encadenó una buena racha de resultados, ante Racing, Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. Claudio Úbeda, su ayudante, fue asumiendo de a poco la dirección en el banco, bajo las indicaciones del técnico principal, que nunca dejó de participar en las decisiones. Su última aparición pública fue el 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Esa tarde fue ovacionado por La Bombonera.

Cuando faltó al entrenamiento previo al duelo contra Defensa y Justicia, la preocupación se hizo evidente. Desde Boca optaron por preservar su intimidad. Finalmente, el técnico murió el miércoles 8 de octubre.

“Lo que más destaco de Miguel es la simplicidad para entregar el mensaje. Sabe llegarle al jugador con un lenguaje cero complicado, pragmático. Y convence rápidamente. Su trabajo es fácil de comprender y de interpretar en la cancha. Es un mensaje corto pero contundente de lo que hay que hacer. Llena de confianza al jugador, fundamental para cualquier técnico”, comentó su expupilo, el colombiano Fabián Vargas, al sitio oficial de la FIFA, con motivo de la participación de Boca en el reciente Mundial de Clubes.