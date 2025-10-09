SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

El histórico entrenador de Boca Juniors pasó sus últimos años dirigiendo, pero también luchando contra un cáncer que deterioró su salud.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Hasta el final, quiso ser parte del fútbol. Pese a su deteriorada salud, el histórico entrenador seguía dirigiendo a Boca Juniors. Según trascendió en TyC Sports, el último deseo del técnico fue vestir ropa del club durante sus días de internación domiciliaria. Así habría sido trasladado tras su muerte: con el escudo xeneize sobre el pecho.

El desenlace de Russo conmovió a Argentina y a Sudamérica en general, que lo vio batallar contra la enfermedad desde 2017. Ese año le detectaron un cáncer de próstata que luego se extendió a la vejiga. Pese a las recaídas, siempre regresó a la actividad. En esos años siguió conquistando títulos.

En el segundo semestre de este año, los problemas de salud regresaron con fuerza. Las infecciones urinarias se hicieron frecuentes y las ausencias en los entrenamientos comenzaron a notarse. Sin embargo, Russo insistió en mantenerse activo. Desde el club le ofrecieron un descanso, algo que el DT no se tomó hasta que su estado de salud decayó notoriamente.

Russo con la Copa Libertadores que ganó en Boca Juniors.

En esos días, Boca encadenó una buena racha de resultados, ante Racing, Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. Claudio Úbeda, su ayudante, fue asumiendo de a poco la dirección en el banco, bajo las indicaciones del técnico principal, que nunca dejó de participar en las decisiones. Su última aparición pública fue el 21 de septiembre, en el empate 2-2 ante Central Córdoba. Esa tarde fue ovacionado por La Bombonera.

Cuando faltó al entrenamiento previo al duelo contra Defensa y Justicia, la preocupación se hizo evidente. Desde Boca optaron por preservar su intimidad. Finalmente, el técnico murió el miércoles 8 de octubre.

“Lo que más destaco de Miguel es la simplicidad para entregar el mensaje. Sabe llegarle al jugador con un lenguaje cero complicado, pragmático. Y convence rápidamente. Su trabajo es fácil de comprender y de interpretar en la cancha. Es un mensaje corto pero contundente de lo que hay que hacer. Llena de confianza al jugador, fundamental para cualquier técnico”, comentó su expupilo, el colombiano Fabián Vargas, al sitio oficial de la FIFA, con motivo de la participación de Boca en el reciente Mundial de Clubes.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBoca JuniorsMiguel Ángel Russo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”
Chile

Senador Castro critica proyecto de Presupuesto 2026 de Salud y advierte que podría llevar a “un desplome de la Atención Primaria”

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Martínez (FA) y apuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “No me gusta ese mecanismo, pero estoy abierta a discutirlo”

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia
Negocios

El precio del cobre alcanza su nivel más alto de la historia

Telefónica Chile reconoce “diversas” manifestaciones de interés por sus activos, pero descarta negociaciones avanzadas

Karen Thal dice que la queja de los empresarios es siempre la falta de reglas claras: “Eso ha estado más difícil en los últimos años”

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos
Tendencias

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento
El Deportivo

El último deseo de Miguel Ángel Russo antes de su fallecimiento

Dónde y a qué hora ver el amistoso entre Chile y Perú por TV abierta y streaming

“Se ganó el respeto de manera unánime”: medios internacionales despiden a Miguel Ángel Russo

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos
Mundo

Hamas acusa a Netanyahu de “intentar sabotear” el acuerdo en Gaza en torno a la liberación de presos

Guerra Fría 2.0: ¿Se aproxima una nueva “crisis del Caribe”?

Presidenta de la Comisión Europea supera dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y por la izquierda radical

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?