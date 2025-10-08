Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

Este jueves 9 de octubre, Universidad Católica se enfrenta a Ñublense, en un duelo pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera. El encuentro está programado para las 20.30 horas en el Claro Arena, el nuevo estadio de la UC. Sin embargo, este miércoles todo quedó en suspenso, ya que la Municipalidad de Las Condes le solicitó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana la suspensión del compromiso.

La alcaldesa Catalina San Martín, mediante un comunicado, informó que esta medida se debe al impacto que generará el partido en el entorno, en un día laboral y en hora punta: “Es mi deber velar por la integridad y los intereses de los vecinos de la comuna de Las Condes, por eso estoy solicitando formalmente la suspensión del partido programado para mañana en el Estadio Claro Arena. Evidentemente un día de semana, en horario punta, el entorno del estadio no está preparado para recibir todas las externalidades que implica un encuentro como ese”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Como consecuencia de lo anterior, no tenemos certeza de que estarán disponibles a la hora del encuentro los estacionamientos satélites con que cuenta el recinto, consignados en el Plan Operacional del Estadio Claro Arena. Es muy distinto programar algo en el estadio un domingo, cuando las familias ya están en sus casas, que hacerlo un día de semana cuando las personas están tratando de llegar a sus hogares, los más jóvenes salen de clases y los colegios están en plena reunión de apoderados. Claramente no es un buen momento para segregar pistas, ni generar anillos de seguridad”, añadió.

Por último, en el escrito hacen mención a que en las reuniones preparatorias no participaron todos los actores: “Para el funcionamiento del Estadio Claro Arena existe un Plan Operacional, inédito en Chile, que involucra la participación de distintos actores para organizar a las instituciones y garantizar el normal desarrollo de los eventos. Cabe mencionar que estos argumentos no estuvieron a la vista en la reunión preparatoria de este partido. Ese es otro de los motivos de Las Condes para solicitar la suspensión del partido a la delegación presidencial”.