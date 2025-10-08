SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La respuesta de Nicolás Córdova a Arturo Vidal tras las críticas a su labor como DT de la Roja Sub 20

El DT de la Roja Sub 20 se refirió a los dardos del Rey, quien este lunes había declarado que el estratega "no está preparado para una Selección de un país".

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Sebastián Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Chile ya está afuera del Mundial que organiza. Este martes, por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20, fue goleado 1-4 por México en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Tras la derrota, uno de los más requeridos por los medios de comunicación fue Nicolás Córdova, estratega del equipo, quien en los últimos días había recibido los dardos de Arturo Vidal.

En conversación con TNT Sports, este lunes, a 24 horas del partido con los aztecas, el Rey se lanzó contra Córdova: “No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20. Es una opinión personal. No sé qué opinarán los demás, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé. Lo disfruto porque veo a muchachos con muchos sueños que están con muchas ganas de mostrarse. No puedo opinar de algo que no he visto. No sé cuanto tiempo lleva trabajando, que no se ha visto el trabajo”, agregó.

La respuesta de Córdova

Este lunes, después de la goleada sufrida ante México, Córdova fue consultado por las palabras de Vidal. El estratega evitó polemizar y prefirió responder con una metáfora: “No voy a hablar sobre lo que dicen las otra personas. Es fácil hacer leña del árbol caído y en eso somos muy chilenos nosotros”.

“Todos los que estamos en el fútbol hemos tenido triunfos y derrotas. Trato de ser respetuoso con todo el mundo. Lo que dicen las otras personas, habla más de las otras personas”, añadió.

La valoración de su trabajo

Además, hizo una evaluación de su proceso al mando de la Sub 20: “Me puedo hacer cargo de este último proceso, no me puedo hacer cargo de todo lo que ha pasado con estos chicos desde antes. Por lo tanto, el proceso ha tratado de ser lo más consciente en cuanto a la toma de decisiones, la forma de entrenar va en base a eso”.

“Lamentablemente, son situaciones de mucho trabajo por muchos años, que son una de las cosas que hay que mejorar a nivel país. Yo me hago cargo en cuanto a la Selección. Obviamente teníamos mucha más esperanza de hacer un mejor Mundial, sobre todo a nivel de resultados. Creíamos que podíamos competir y efectivamente los partidos estuvieron bastante parejos, salvo este último, donde México fue absolutamente merecedor de la victoria”, cerró.

Lee también:

Más sobre:FútbolArturo VidalNicolás CórdovaLa RojaSelección chilenaMundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

3.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

4.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

5.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Servicios

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima
Chile

Turbazo frustrado en Pudahuel: sujetos huyeron tras ser descubiertos por la víctima

¿Dónde están? Casos como los de Julia Chuñil y la concejala de Villa Alegre que mantienen en vilo a familias y comunidades

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

Fuerza de ventas de isapres suben 23% en el primer semestre y Cruz Blanca vuelve a tener vendedores

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador
Tendencias

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”
El Deportivo

Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump
Cultura y entretención

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo
Mundo

Hamas presenta a Israel listado de rehenes y presos que podrían ser liberados si hay acuerdo

Putin cifra en “cerca de 5.000 kilómetros cuadrados” los territorios de Ucrania capturados por Rusia en 2025

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?