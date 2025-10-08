La respuesta de Nicolás Córdova a Arturo Vidal tras las críticas a su labor como DT de la Roja Sub 20
El DT de la Roja Sub 20 se refirió a los dardos del Rey, quien este lunes había declarado que el estratega "no está preparado para una Selección de un país".
Chile ya está afuera del Mundial que organiza. Este martes, por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20, fue goleado 1-4 por México en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Tras la derrota, uno de los más requeridos por los medios de comunicación fue Nicolás Córdova, estratega del equipo, quien en los últimos días había recibido los dardos de Arturo Vidal.
En conversación con TNT Sports, este lunes, a 24 horas del partido con los aztecas, el Rey se lanzó contra Córdova: “No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20. Es una opinión personal. No sé qué opinarán los demás, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”.
“Si me preguntas a qué juega la Selección, no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Sí les veo muchas ganas a los muchachos. Están haciendo todo lo posible, pero más allá no puedo decir porque no hay una idea, no hay una forma de atacar o de defender. Entonces, no sé. Lo disfruto porque veo a muchachos con muchos sueños que están con muchas ganas de mostrarse. No puedo opinar de algo que no he visto. No sé cuanto tiempo lleva trabajando, que no se ha visto el trabajo”, agregó.
La respuesta de Córdova
Este lunes, después de la goleada sufrida ante México, Córdova fue consultado por las palabras de Vidal. El estratega evitó polemizar y prefirió responder con una metáfora: “No voy a hablar sobre lo que dicen las otra personas. Es fácil hacer leña del árbol caído y en eso somos muy chilenos nosotros”.
“Todos los que estamos en el fútbol hemos tenido triunfos y derrotas. Trato de ser respetuoso con todo el mundo. Lo que dicen las otras personas, habla más de las otras personas”, añadió.
La valoración de su trabajo
Además, hizo una evaluación de su proceso al mando de la Sub 20: “Me puedo hacer cargo de este último proceso, no me puedo hacer cargo de todo lo que ha pasado con estos chicos desde antes. Por lo tanto, el proceso ha tratado de ser lo más consciente en cuanto a la toma de decisiones, la forma de entrenar va en base a eso”.
“Lamentablemente, son situaciones de mucho trabajo por muchos años, que son una de las cosas que hay que mejorar a nivel país. Yo me hago cargo en cuanto a la Selección. Obviamente teníamos mucha más esperanza de hacer un mejor Mundial, sobre todo a nivel de resultados. Creíamos que podíamos competir y efectivamente los partidos estuvieron bastante parejos, salvo este último, donde México fue absolutamente merecedor de la victoria”, cerró.
