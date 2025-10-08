SUSCRÍBETE
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

Eduardo Arce se mostró muy satisfecho por la contundencia del equipo y defendió a los equipos de la Concacaf.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Eduardo Arce habló en la previa del duelo contra Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Uno de los aspectos que más preocupaba al técnico de México, Eduardo Arce, era el aliento que recibiría Chile en Valparaíso. En la previa del duelo que le ganó a la Roja Sub 20, el azteca aseguró que estaban trabajando “más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales que hay que controlar”.

Y tras la goleada que les propinó a los dirigidos por Nicolás Córdova, Arce destacó el apoyo constante del público porteño y reveló cómo contrarrestaron ese ámbito del juego. “Me parece que el primer tiempo controlamos los momentos, creamos ocasiones de peligro y no concretamos algunas acciones que nos dejaban más tranquilos en el marcador y en el segundo tiempo, al contrario, Chile empujó un poco más y soportamos algunas pelotas paradas y ese ímpetu del estadio, de la gente, de la localía, lo supimos contrarrestar”, reveló.

Luego explicó que no había visto muchos cambios tácticos en el planteamiento del Equipo de Todos y se mostró muy conforme con lo que mostraron sus pupilos en el Elías Figueroa. “Me parece que fue un partido completo, no digo que tuvimos altibajos, fuimos un equipo parejo. Nos salieron todas las cosas que pretendíamos”, expresó.

También tuvo palabras para sus dirigidos, quienes le dedicaron uno de los goles a Mateo Levy, quien no pudo estar en la cancha por un protocolo de conmoción cerebral, pero que ya estará disponible para el duelo de cuartos de final de la cita planetaria. “Este grupo tiene compañerismo y estamos todos en la misma”, sostuvo.

Por último, Arce enfrentó a aquellos que miran en menos el fútbol de Norteamérica y su confederación por sus resultados históricos. “Estamos orgullosos porque muchas veces se desmerita a la Concacaf o se hace menos, pero el fútbol está creciendo de una manera acelerada y ahora cualquier equipo compite con otro y nosotros debemos seguir demostrando eso”, concluyó el estratega mexicano.

