El Deportivo

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

El entrenador defendió su trabajo tras la dura eliminación del Mundial. "No somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho”, justificó.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Nicolás Córdova explicó las razones de la eliminación de la Sub 20. Photosport

Nicolás Córdova no salió con el mejor semblante después del 4-1 que sufrió la Roja Sub 20 ante México en Valparaíso y que la dejó fuera del Mundial. El DT realizó un análisis, donde intentó rescatar lo bueno que hizo su equipo en los cuatro partidos de la cita, de los cuales perdió tres.

A la salida de la cancha, en declaraciones a DSports, Córdova expresó cuál era su cuota de responsabilidad. “No me puedo hacer cargo de este último proceso, no me puedo hacer cargo de todo lo que ha pasado con estos chicos desde antes. Por lo tanto, el proceso ha tratado de ser lo más consciente en cuanto a la toma de decisiones, la forma de entrenar va en base a eso”, expresó.

“Lamentablemente, son situaciones de mucho trabajo por muchos años, que son una de las cosas que hay que mejorar a nivel país. Yo me hago cargo en cuanto a la Selección. Obviamente teníamos mucha más esperanza de hacer un mejor Mundial, sobre todo a nivel de resultados. Creíamos que podíamos competir y efectivamente los partidos estuvieron bastante parejos, salvo este último, donde México fue absolutamente merecedor de la victoria”, remató.

Posteriormente, en la zona mixta, el seleccionador ahondó en sus conceptos. “Los análisis más profundos no hay que hacerlos en caliente, hay que hacerlos con tranquilidad y ver qué es lo que se pudo haber hecho mejor y qué es lo que hay que seguir insistiendo”, manifestó.

Al ser consultado si la actuación de Chile fue un fracaso, el entrenador fue tajante. “No voy a responder ante esa pregunta”, dijo, con molestia.

Luego recordó sus propios dichos para explicar el descalabro. “La única cosa que queda a mi favor de todo esto que está pasando es que esto yo lo dije hace dos años. No lo he dicho ahora, no es algo que yo me estoy inventando ahora. Y al final esa es mi gran tranquilidad, que hemos tratado de acelerar muchísimo en cuanto a los dos años que llevamos. No solamente en la Sub 20, en todas las categorías. Pero cuesta mucho. Yo estoy poniendo la cara y soy responsable de este proceso que lleva dos años”, se defendió.

“No somos una selección potente”

Córdova insistió en retroceder en el tiempo para justificar el actual escenario. “Esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que es responsable de esto. Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy, y en ese sentido soy siempre súper responsable. Siempre doy la cara, siempre respondo, por lo tanto no me voy a esconder en esta ocasión porque nunca lo he hecho. Así que eso, no tengo mucho más que responder”, sostuvo.

Por otra parte, también recordó otros ciclos con resultados similares. “Hoy en día yo estoy acá, pero esto ha pasado muchas veces. Recordemos que antes del 2007, en el Mundial de esa generación, en el 2005 también hubo un Mundial. Chile quedó eliminado en octavos de final, perdiendo 3-0 con Holanda. Esto pasa en general. No somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho”, sentenció.

