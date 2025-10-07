SUSCRÍBETE
El Deportivo

Conor McGregor recibe una dura sanción por incumplir las normas antidopaje

La estrella irlandesa de la UFC se saltó tres test antidoping durante 2024.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Conor McGregor

Conor McGregor vuelve a hacer noticia por hechos polémicos. Este martes, la UFC y la CSAD (Combat Sports Anti-dopping) hicieron oficial una sanción de 18 meses para el irlandés de 37 años, producto de saltarse tres controles antidoping durante el año pasado.

Además, se informó que McGregor aceptó este castigo. Los controles fallidos ocurrieron el 13 de junio, el 19 y 20 de septiembre, esto poco después de conocerse una lesión en un dedo del pie que no le permitió pelear ante Michael Chandler.

Los detalles del comunicado

Lo primero en lo que puntualiza el escrito es en que la estrella de la UFC aceptó la sanción: “Combat Sports Anti-Doping (CSAD) anunció hoy que Conor McGregor , de Dublín, Irlanda, ha aceptado un período de inelegibilidad de 18 meses por una violación de la Política Antidopaje de UFC (UFC ADP)”.

Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP VALERIE MACON

“McGregor omitió tres intentos de toma de muestras biológicas en un período de 12 meses en 2024, lo que constituye una infracción del ADP de la UFC. Los atletas de la UFC deben proporcionar información precisa sobre su paradero en todo momento para que se les pueda contactar y someterse a la toma de muestras biológicas sin previo aviso. Las pruebas fallidas de McGregor ocurrieron el 13 de junio, el 19 y el 20 de septiembre de 2024 , y fueron clasificadas como Incumplimiento de Paradero por la CSAD según el ADP de la UFC”, añadieron.

Por último, detallaron que, por la colaboración del nacido en Dublín, su sanción se bajó de 24 a 18 meses, aunque cabe destacar que comenzó a correr desde el año pasado, por lo que podrá volver en marzo de 2026: “A pesar de estos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la presentación precisa de informes de paradero y la posibilidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del ADP de la UFC. Considerando la cooperación y las circunstancias de McGregor, la CSAD redujo en seis meses la sanción estándar de 24 meses por tres incumplimientos de paradero. Su período de inelegibilidad comenzó el 20 de septiembre de 2024 (fecha de su tercer incumplimiento de paradero) y finalizará el 20 de marzo de 2026″.

