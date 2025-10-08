SUSCRÍBETE
Pese a la vergonzosa eliminación del Mundial Sub 20, los jugadores defienden a Nicolás Córdova: “Vamos por buen camino”

El capitán, Juan Francisco Rossel, e Ian Garguez piden la continuidad del adiestrador y analizan la participación de la Roja en la cita planetaria.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Rossel defendió el trabajo de Córdova en las Roja Sub 20. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Chile perdió tres de los cuatro partidos que disputó en el Mundial Sub 20 que organizó. Clasificó a los octavos de final sólo por tener menos tarjetas amarillas que Egipto y fue eliminado tras caer por goleada ante México en Valparaíso.

Sin embargo, sus jugadores no pierden la fe en el técnico Nicolás Córdova y lo defienden de las críticas que le han hecho en los últimos días. “Te digo la verdad, no sabíamos lo que se estaba hablando. Solo sabemos lo que trabajamos en el equipo y nos desconectamos de afuera, por lo que no nos afectó la crítica al entrenador”, aseguró Juan Francisco Rossel.

Luego agregó que, pese a los malos resultados, “fueron positivos estos dos años de trabajo. El ‘profe’ trabaja muy bien y por eso está en la adulta. No tengo dudas de que se va a notar lo que ellos plantean muy pronto. Vamos por buen camino y obviamente no fue el resultado que queríamos, pero seguiremos trabajando”.

El capitán de la selección mundialista reveló también que sintió “tristeza y frustración” por lo vivido en el puerto principal. ”También siento que el resultado está muy adulterado, porque los primeros 20 minutos merecíamos algo más. Los sometimos, los teníamos metidos en el arco y ellos llegaron una vez, patean y es gol. Es chocante, es frustrante también, pero nos debemos sacar esto rápido y la revancha la vamos a estar esperando”.

La autocrítica del jugador cruzado fue particular. “En la fase inicial nos faltó el gol. Lo dije antes me faltó tener un poco más de calma y tomar mejores decisiones... Atrás nos faltó un poco de concentración. Fueron detalles, jugadas puntuales donde nos convirtieron”.

Otro que defendió a Córdova fue Ian Garguez, quien aseveró que “es una respuesta obvia: deseamos que el profesor siga. No tomamos las decisiones, pero felices si sigue. Tiene muchas cosas por enseñarnos”.

El deportista de Palestino también mostró su pena por irse a casa en esta fase de la fiesta universal. “Es duro perder de esta manera. En casa, lo intentamos todo el partido. Creamos oportunidades, México llegó y concretó”, declaró en DirecTV. Y concluyó que “ahora debemos mirar hacia adelante, pensar en positivo. Se vienen grandes cosas a cada uno de nosotros”.

Más sobre:ChileLa RojaMundial Sub 20Nicolás CórdovaJuan Francisco RosselIan Garguez

