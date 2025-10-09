“Se ganó el respeto de manera unánime”: medios internacionales despiden a Miguel Ángel Russo

El fútbol está de luto. No solo en Argentina, sino también alrededor del planeta. La partida del técnico de Boca Juniors Miguel Ángel Russo provocó una serie de reacciones en los medios internacionales.

“Muere Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, a los 69 años”, tituló el diario Marca de España, el medio deportivo escrito más leído de habla castellana.

En su nota principal, agregó que “Russo era un entrenador tremendamente respetado y querido en el club. Cumplía ahora su tercera etapa en el segundo equipo con más Libertadores de la historia (seis) y conquistó una Liga y una Copa de la Liga (2019-20), amén de la última Libertadores que posee Boca en sus vitrinas (2007), con Juan Román Riquelme, ahora presidente, como su estrella en el césped. En España entrenó sólo al Salamanca”.

Siempre en tierras hispanas, el periódico As aseguró que “ahora el fútbol argentino llora a uno de sus técnicos más emblemáticos. Su mayor logro fue la Copa Libertadores conquistada con Boca en 2007”.

La Gazzetta dello Sport, el principal periódico deportivo de Italia, también reaccionó frente al deceso del exentrenador de Universidad de Chile y Vélez Sarsfield, entre otros equipos.

“El entrenador de Boca Juniors falleció a los 69 años. Sufría una enfermedad muy compleja, estuvo hospitalizado con pronóstico reservado y fue monitoreado constantemente por su equipo médico y el cuerpo médico del club”, afirmó el medio peninsular.

El sitio galo France 24 también comentó la partida de Miguelo, quien como jugador solamente militó en el club Estudiantes de La Plata, club al que dirigió en dos periodos.

“Hombre de pocas palabras, Russo fue entrenador durante más de la mitad de su vida y alguna vez fue considerado un potencial técnico de la selección nacional argentina después de notables temporadas”, publicó el sitio galo.

Reacción sudamericana

Los sitios argentinos sintieron sobremanera la partida del actual de los xeneizes, el club más popular de ese país. Diario Olé, uno de los primeros que dio la noticia de su partida, le dedicó sentidas palabras.

“La noticia más triste de todas: falleció Miguel Russo”, tituló el periódico deportivo como nota principal de su sitio web. Además, agregó que el técnico murió tras “una larga y valiente lucha”.

El diario brasileño O Globo, citando al diario Clarín de Buenos Aires, reaccionó de la siguiente manera: “Rodeado del cariño de su familia y de su casa: muere a los 69 años el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo”.

ESPN también dedicó una extensa nota para dar cuenta de la muerte del galardonado técnico transandino con el titular: “Dolor en el fútbol argentino: murió Miguel Ángel Russo”.

En su nota principal destacó que fue “un hombre de fútbol (…) Se ganó el respeto de manera unánime y se convirtió en símbolo albiceleste. Se fue con un palmarés y un recorrido inabarcables, que lo posicionan entre los más grandes técnicos de la historia”.