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    El desahogo de Daniel Garnero en la UC: “Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la copa”

    El técnico cruzado valoró la importantísima victoria sobre Barcelona en Libertadores, que dejó a Universidad Católica como líder del Grupo D. Por otra parte, aseguró aún no haber decidido si alineará un equipo alternativo en el clásico ante Colo Colo de este domingo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Daniel Garnero en la victoria de la UC ante Barcelona. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica consiguió un triunfo clave en el Claro Arena gracias a su capitán. Fernando Zampedri anotó un doblete ante Barcelona y permitió que los cruzados dieran un paso tremendo de cara a la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

    Tras el encuentro, el técnico Daniel Garnero valoró el resultado y apuntó alto. También analizó el cotejo, marcado por la temprana expulsión de Jhonnier Chalá, que dejó a la UC con un futbolista menos desde el minuto 9.

    “Obviamente pasan cosas en el juego y en esta quedamos con un jugador más. Eso a veces es bueno, pero a veces apura, a veces el rival se mete muy atrás y no tienes esa precisión como para poder llegarle con claridad”, comenzó señalando el entrenador en conferencia de prensa.

    “Nosotros tuvimos, el primer tiempo sobre todo, varias aproximaciones que nos faltó un cachito. Después, la impaciencia apura un poco. El haber hecho el gol nos dio mucha más tranquilidad. El equipo controló el juego en todo momento, el haber tenido un hombre más nos ayudó y nos facilitó las cosas, pero hicimos un muy buen partido”, añadió.

    Garnero envió un mensaje tajante de cara a la última jornada, donde la UC definirá la clasificación ante Boca Juniors. En tanto, aseguró que aún no define si alineará un equipo alternativo en el clásico ante Colo Colo de este domingo 24 de mayo, un duelo crucial para sus objetivos en la Liga de Primera: “Estamos muy contentos por el triunfo que tuvimos. Están minimizando que estamos punteros en el grupo más complejo de la copa, estoy disfrutando mucho eso. Mañana nos fijaremos cómo vamos a armar el domingo”, aseveró..

    La felicidad de Garnero

    Garnero continuó con su análisis del partido: “El hecho de haber quedado con uno más, buscamos un posicionamiento mejor para tener una circulación más dinámica y encontrar algún espacio, porque en un momento se metieron muy atrás. Por más que tengan uno menos, el hecho de tener ocho futbolistas en pocos metros, reduce los espacios. Tienes que estar muy preciso para ser claro, en algunos momentos lo hicimos bien y en otros nos costó. Fuimos pacientes e insistentes, generamos varias situaciones antes del gol y después del gol el partido fue otro. Pudimos controlarlo y dominarlo mucho mejor”, explicó.

    También destacó la relevancia del componente anímico: “Estamos muy bien. La parte anímica es importantísima en el rendimiento individual y colectivo. El hecho de haber tenido la copa que estamos teniendo, fue todo por méritos del grupo, el equipo se consolida con los resultados. Es todo positivo y optimista. Estamos muy contentos de haber llegado a la quinta fecha de la fase de grupos en esta posición y de la manera que llegamos”, dijo.

    “Estamos bien, contentos. No tenemos la posibilidad y la suerte de estar clasificados con 10 puntos, como veo que en otras zonas sí pasó. Vamos a tener que ir a la Boca a hacer un muy buen partido. Estamos muy confiados de que vamos a traernos la clasificación”, continuó.

    Finalmente, volvió a referirse a la opción de alinear suplentes ante el Cacique: “Respecto del partido del domingo, mañana vamos a hablar y ahí decidiremos. Desde la parte anímica, el plantel tiene que estar preparado, lo dijimos el primer minuto de la pretemporada. Al que le toque participar, al que tiene que esperar, el domingo puede darse la posibilidad para otro futbolista. Hay que estar listo para ganar, siempre tenemos que estar así”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCFernando ZampedriDaniel GarneroBarcelonaColo Colo

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