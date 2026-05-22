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    Manifestantes incendian centro de tratamiento de ébola en la RDC: exigían la entrega del cuerpo de un familiar

    La ONG ALIMA informó del siniestro que afectó a dos tiendas de campaña utilizadas para tratar a pacientes con la enfermedad y que comenzó después de que las autoridades sanitarias se negaran a entregar el cuerpo de una de las víctimas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Incendio de las carpas hospitalarias habilitadas en Rwampara, en RDC. Foto: Europa Press/Contacto/str.

    La ONG Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA, por sus siglas en inglés) informó este jueves que un grupo manifestantes incendió un centro de tratamiento de ébola en Rwampara, una de las zonas de la República Democrática del Congo (RDC) más afectadas por el brote de la enfermedad que se sitúa en la provincia de Ituri, en el noreste del país.

    “Dos tiendas de campaña utilizadas para tratar a pacientes con ébola fueron incendiadas en el Hospital de Rwampara”, precisó la organización en una nota de prensa, en la cual además indicaron que los seis pacientes que estaban siendo atendidos en dichas instalaciones de emergencia se encuentran actualmente “bajo cuidados en el hospital”.

    Tras advertir sobre el “peligro” que constituye lo ocurrido para la vida humana, y la “destrucción de equipos médicos esenciales” para otorgar una atención segura a los pacientes “en el contexto de una epidemia especialmente crítica”, ALIMA aseguró que sus equipos siguen “plenamente movilizados sobre el terreno” en “estrecha” coordinación con las autoridades sanitarias y sus aliados para “limitar” el impacto de este “incidente”.

    Pese a que la ONG no quiso dar más detalles sobre las circunstancias que rodearon al siniestro, informaciones recogidas por diferentes medios locales señalan que en la misma jornada un paciente sospechoso de padecer ébola falleció tras haber acudido al mencionado centro asistencial.

    Después de que las autoridades sanitarias se negaran a entregar el cuerpo del joven a su familia, parientes y amigos respondieron protestando y lanzando proyectiles contra las carpas hospitalarias, lo que provocó el incendio, según detalló un funcionario.

    “La policía intervino para intentar calmar la situación, pero desgraciadamente no lo consiguió”, dijo Alexis Burata, un estudiante que dijo encontrarse en la zona. “Los jóvenes acabaron prendiendo fuego al centro. Esa es la situación”, le aseguró Burata a The Associated Press.

    Incendio de las carpas hospitalarias en Rwampara, en RDC. Imagen redes sociales.

    Por su parte, un periodista de la misma agencia dijo haber visto a varias personas irrumpir en el centro y prenderle fuego a objetos en su interior y a lo que parecía ser el cadáver de al menos una presunta víctima de ébola que permanecía en el lugar.

    El jefe del departamento de seguridad pública de la provincia de Ituri, el subcomisario superior Jean Claude Mukendi, dijo que el hecho se debió a que los amigos del joven fallecido no entendían los protocolos necesarios para enterrar a las presuntas víctimas del ébola.

    “Su familia, amigos y otros jóvenes querían llevarse su cuerpo a casa para un funeral a pesar de que las instrucciones de las autoridades durante este brote del virus del ébola son claras”, afirmó Mukendi, para luego agregar que “todos los cadáveres deben ser enterrados de acuerdo con la normativa”.

    Una cepa letal de ébola ha afectado a comunidades en el noreste de la RDC, provocando una emergencia sanitaria mundial. Los análisis muestran que la variedad Bundibugyo, que hasta el momento no cuenta con tratamiento ni vacuna específicos, está detrás del brote.

    Hasta el momento los casos confirmados suman 500 y son más de 130 las muertes sospechosas en el país, siendo las zonas más castigadas por la enfermedad las de Mongbwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri, al noreste del territorio.

    También se han registrado casos en las localidades de Bunia y Nyakunde, también ubicadas en Ituri, además de en Butembo y Goma, en la adyacente provincia de Kivu Norte.

    Más sobre:República Democrática del CongoEbolaALIMACarpasRwamparaManifestantesIncendioMundo

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