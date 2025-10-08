La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

El lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó de manera directa a Boca Juniors. El entrenador argentino era el actual director técnico del cuadro xeneize y había llegado para sacar a los bonaerenses de la crisis deportiva que enfrentaron durante el primer semestre de este año.

Por lo mismo, la institución donde milita Carlos Palacios publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, apenas se confirmó la triste noticia. “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”, posteó el equipo del barrio porteño.

Luego, el comunicado agregó que “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“.

En tanto, Rosario Central, club al cual dirigió en varias oportunidades y lo sacó campeón de la Copa de la Liga el 2023, también rindió su homenaje. “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”, difundieron junto a la foto del nacido en Lanús el 9 de abril de 1956.

San Lorenzo, buzo que también vistió, también se hizo presente con un emotivo mensaje. “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!“.

River Plate también colgó un mensaje en sus redes. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

Finalmente, Universidad de Chile se unió a las condolencias. “Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo. Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de Copa Libertadores. A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, Profe Russo”.

