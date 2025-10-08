Hasta hace no mucho, Paulo Díaz era un jugador indiscutido en River Plate. Hasta portó la jineta de capitán. En julio del año pasado, el zaguero chileno firmó la extensión de su contrato con los millonarios hasta diciembre de 2027. Un parámetro concreto hablaba de la consideración que tenía en el club: además de garantizarle un sueldo top, de casi US$ 4 millones por temporada, la cláusula de rescisión se incrementó considerablemente. Pasó de US$ 8 millones a US$ 10 millones.

El defensor chileno tenía un rótulo de indiscutible. Había sobrevivido, incluso, a la discutida gestión de Martín Demichelis. Su comodidad era tal que dejó de lado una tentadora propuesta: como publicó El Deportivo, Al Qadsiah lo quiso llevar de vuelta a Arabia Saudita. Llegó a poner US$ 12 millones sobre la mesa.

De sueldo top a futuro incierto: el zigzagueante presente de Paulo Díaz en River Plate

Hoy, sin embargo, el panorama para el defensor formado en Palestino es distinto. Entre un rendimiento irregular una molesta sinovitis en la rodilla izquierda, además de un edema óseo tibial, fue perdiendo protagonismo. En el camino, además, se encontró con la irrupción de Lautaro Rivero y el alza de rendimiento de Lucas Martínez Quarta.

En Argentina discuten respecto del futuro del zaguero en el conjunto millonario, aunque anuncian que volverá a la titularidad en el duelo ante Sarmiento. "Sí, no es el mejor panorama para Díaz, que quedó en la foto de aquel fatídico primer tiempo de la ida de cuartos de final contra Palmeiras que terminó costándole la serie a River: PD17 salió luego de esos 45 minutos y no volvió a participar en la llave con los paulistas. Y su regreso a las canchas no fue mucho mejor: volvió a ser titular en la histórica derrota contra Deportivo Riestra 1-2 en el Monumental“, publica el diario Olé.

Paulo Díaz, en un partido de River Plate (Foto: Reuters)

La puerta de salida

El medio deportivo repara en el cambio de escenario. “Ya sin demasiado crédito con la gente, que lo silbó (como a Castaño, Borja y Galarza) después de la eliminación de la Libertadores, hoy el escenario no es el que Paulo imaginó al momento de renovar“, explica.

Y plantea un escenario que no parece descabellado. “No sería para nada extraño que busque una salida en el próximo mercado de pases: desde su entorno ya dejaron correr en las últimas horas la versión de que en enero volvería a llegar una oferta desde Medio Oriente por el 70% de la ficha que posee River y una propuesta contractual de dos años más uno de renovación automática", expone.

Díaz ya conoce el mercado árabe: defendió al Al Ahli entre 2018 y 2019. Desde ahí llegó al club transandino, que pagó US$ 7 millones por su fichaje.