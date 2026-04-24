Katz afirma que Israel está esperando “luz verde” por parte de EE.UU. para reanudar los ataques contra Irán
El ministro de Defensa israelí además aseguró que esta posible nueva ofensiva contra territorio iraní será “letal” y asestará golpes devastadores que "sacudirán y derrumbarán sus cimientos".
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este jueves que su país está esperando el visto bueno por parte de Estados Unidos para reanudar los ataques contra Irán, después de que el presidente Donald Trump informara una nueva extensión del acuerdo de alto al fuego alcanzado a principios de abril con Teherán.
“Estamos esperando ‘luz verde’ por parte de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jamenei y devolver a Irán a la Edad de Piedra”, señaló el titular de Defensa en una declaración recogida por la prensa israelí.
En su intervención, Katz aseguró que este posible nuevo ataque contra territorio iraní será “letal”. “Asestará golpes devastadores en los puntos más vulnerables tras los enormes golpes que ha sufrido hasta ahora el régimen terrorista iraní, que sacudirán y derrumbarán sus cimientos”, argumentó el ministro.
Sus declaraciones se producen después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara el martes la extensión de la tregua a petición de Pakistán, en el marco de las negociaciones llevadas a cabo entre las partes que hasta ahora no han logrado un acuerdo para poner fin definitivo a las hostilidades tras el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.
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