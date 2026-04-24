El Papa alienta a proseguir con el diálogo en Medio Oriente: “Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”

El papa León XIV en la misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo. Foto: Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contacto.

El Papa León XIV exhortó este jueves a continuar con el diálogo para alcanzar la paz en Irán y Líbano, como también a respetar el derecho internacional y a proteger a “los inocentes”. “Como Iglesia y como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, manifestó.

Tras concluir su gira de diez días por África, en la que visitó Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, el Santo Padre respondió a las preguntas de los periodistas que le acompañaban en el vuelo de regreso a Roma, abordando cuestiones como la guerra en Medio Oriente, la inmigración y la homosexualidad.

Consultado por si aboga por un cambio de régimen en Irán, el Pontífice expuso que la situación “es evidentemente muy compleja” y “caótica” debido a que “no sabemos hacia dónde se va” con las negociaciones que se están llevando a cabo. “Un día Irán dice que sí y Estados Unidos dice que no, y viceversa”, sostuvo.

Del mismo modo, apuntó a que “no está claro qué régimen hay en este momento”, tras los primeros días de los ataques de Israel y EEUU a territorio iraní. “Se ha creado esta situación caótica, crítica para la economía mundial, pero además hay toda una población en Irán de personas inocentes que están sufriendo por esta guerra”, recordó.

Ante ello, el Papa reiteró la necesidad de continuar trabajando por la paz e instó a que las partes pongan “todos los esfuerzos” por alejar la amenaza de la guerra . “Es muy importante que se proteja a los inocentes”, recalcó, poniendo el foco sobre todo en los niños víctimas del conflicto.

Asimismo, lamentó el asesinato de manifestantes en Irán, afirmando que “condeno todas las acciones injustas. Condeno el asesinato de personas”, en respuesta a una pregunta sobre los informes de que el gobierno iraní ha matado a miles de manifestantes.

“Cuando un régimen, cuando un país, toma decisiones que arrebatan injustamente la vida de otras personas, entonces obviamente eso es algo que debe ser condenado” , dijo el Pontífice.

“¿Qué hace el norte por el sur del mundo?”

Por otro lado, el Santo Padre fue cuestionado por su posición sobre la inmigración, ante lo que planteó que “todos quieren ir hacia el norte, pero muchas veces el norte no tiene respuestas sobre cómo ofrecerles posibilidades”, luego de lo que aprovechó de lanzar su propia pregunta: “¿Qué hace el norte por el sur del mundo?”.

En este punto, León XIV sostuvo que todo Estado tiene el derecho a establecer normas en sus fronteras. “No digo que todos deban entrar sin un orden, creando a veces en los lugares a los que van situaciones más injustas que las que han dejado atrás”, apuntó.

No obstante, hizo un llamado “para promover una mayor justicia, igualdad y el desarrollo” con el fin de que no haya “la necesidad de emigrar a otros países” . Al mismo tiempo, remarcó que “debemos tratar a los seres humanos de forma humana, no tratarlos muchas veces peor que a los animales”.

Por último, preguntado por las parejas homosexuales, el Papa confirmó que la Santa Sede no está de acuerdo con la bendición formalizada en Alemania y que ya habló del asunto con los obispos alemanes.

“Cuando un sacerdote imparte la bendición al final de la misa, cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, hay bendiciones para todas las personas”, argumentó el Sumo Pontífice, agregando: “Ir más allá de esto hoy, creo que puede causar más desunión que unidad”.