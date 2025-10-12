SUSCRÍBETE
El Deportivo

El quinto representante africano en el Mundial: Ghana se impone con holgura en su grupo y clasifica a Norteamérica 2026

Los Black Stars derrotaron por la mínima a Comoras y llegaron a los 25 puntos en el Grupo I, asegurando la quinta participación de su historia en citas planetarias.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Ghana clasificó al Mundial de Norteamérica 2026. Foto: @GhanaBlackStars/X.

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 sumó un nuevo invitado. Se trata de la Selección de Ghana que, tras su victoria por 1-0 a Comoras, en Acra, se clasificó al certamen planetario del próximo año.

Los Black Stars arrasaron de principio a fin en el Grupo I de las Eliminatorias Africanas. Con 25 puntos de 30 posibles, el equipo liderado por Mohamed Kudus (Tottenham Hotspurs), Jordan Ayew (Leicester City), Thomas Partey (Villarreal), y otras tantas figuras que militan en el fútbol europeo, desplazó a Madagascar al segundo lugar, combinado que, con sus 19 unidades, no logró ser uno de los cuatro mejores segundos que lucharán por un puesto en la repesca intercontinental, donde ya espera Bolivia.

En el cierre de esta fecha FIFA de octubre, Ghana se unió a Egipto y Argelia, selecciones que abrocharon su paso al Mundial a mitad de semana. Marruecos y Túnez, en tanto, ya asomaban como clasificados desde la jornada eliminatoria de septiembre.

La experiencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026 será la quinta en la historia del país ubicado en el centro de la costa occidental de África. Debutaron en Alemania 2006 y, desde ahí en adelante, solo se perdieron Rusia 2018.

