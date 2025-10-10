SUSCRÍBETE
El Deportivo

Fecha FIFA: Bolivia arranca su preparación para el repechaje del Mundial venciendo a un clasificado

El seleccionado altiplánico, que disputará un mini torneo en marzo de 2026 para entrar en la Copa del Mundo, derrotó este viernes a Jordania por 1-0. Otros elencos de la región también jugaron: Brasil goleó a Corea del Sur y también festejó una alternativa Uruguay de Bielsa.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Bolivia está preparando el repechaje al Mundial 2026. Foto: FBF

La ventana internacional de octubre no solo tiene actividad en las Eliminatorias para el Mundial 2026 (en Europa, África, Asia y Concacaf). En el caso de los sudamericanos, la fecha FIFA es utilizada para jugar amistosos, luego del cierre del proceso clasificatorio para la cita del próximo año en Norteamérica. En el caso de Bolivia, el foco está en llegar a tono para el repechaje intercontinental a jugarse en marzo, en México. El primer paso fue con el pie derecho.

Este viernes se enfrentó a la selección de Jordania, que ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Mundo, en un amistoso desarrollado en Estambul, Turquía. En la agonía, la Verde dio con el triunfo por 1-0, para alimentar el optimismo de cara al desafío mayor que significa volver al Mundial (los bolivianos no lo disputan desde Estados Unidos 1994).

El seleccionado que dirige Óscar Villegas utilizó la base de las Eliminatorias y que obtuvo la séptima posición de Conmebol: Carlos Lampe en la portería, Luis Haquín en la defensa, Roberto Fernández por la izquierda, Gabriel Villamil en el mediocampo y Miguel Terceros en ofensiva. Pasados los 90′, un golazo de Robson Matheus le dio el triunfo a los altiplánicos sobre Jordania, uno de los seis clasificados que ya tiene la confederación asiática.

El próximo martes, Bolivia enfrentará a Rusia, en su segundo duelo de fecha FIFA.

Goleada de Brasil

En un día repleto de actividad, Brasil triunfo con holgura. La Canarinha que dirige Carlo Ancelotti arrancó su gira por Asia goleando 5-0 a Corea del Sur. De mitad hacia adelante, Carletto junto a Estevao, Rodrygo, Vinícius y Matheus Cunha. Para el segundo tiempo, entraron Richarlison e Igor Jesús.

Estevao, ex Palmeiras y hoy en el Chelsea, hizo un doblete en los 13′ y 47′. Rodrygo, de escasa regularidad en el Real Madrid, también se matriculó con dos anotaciones en los 41′ y 49′. Mientras que Vinícius Jr cerró el triunfo en los 77′. Ahora, Brasil chocará ante Japón, este martes 14.

Precisamente, el seleccionado nipón jugó hoy ante Paraguay y empató 2-2. La Albirroja que comanda Gustavo Alfaro, que es una de las seis selecciones de Sudamérica que están listas para el Mundial 2026, abrió el marcador en los 20′ con anotación de Miguel Almirón. El empate japonés llegó en los 26′, obra de Koki Ogawa. Ya en el segundo periodo, Diego Gómez devolvió la ventaja al combinado guaraní, en los 64′. En el tiempo añadido, cuando Paraguay tenía en el bolsillo el triunfo, Ayase Ueda colocó el 2-2 definitivo.

También jugó Uruguay. Con un cuadro eminentemente alternativo, por decisión de Marcelo Bielsa, enfrentó a República Dominicana en Kuala Lumpur, Malasia, y venció 1-0 con gol de Ignacio Laquintana. La determinación del Loco de no incluir a los principales nombres de la Celeste traerá consigo una millonaria multa, al contravenir el acuerdo que existía con la AUF para los partidos en Asia, primero ante los dominicanos y luego contra Uzbekistán.

