Le traerá una millonaria multa a Uruguay: la costosa locura de Marcelo Bielsa de cara a la gira por Malasia

Marcelo Bielsa otra vez ha hecho de las suyas en la selección uruguaya. Tal como en su primera convocatoria, cuando dejó fuera de la lista a Luis Suárez y Edinson Cavani, el entrenador argentino ha vuelto a tomar una medida que ha sorprendido a los charrúas.

El adiestrador rosarino decidió convocar a 17 futbolistas para enfrentar a República Dominicana y Uzbekistán en Malasia aprovechando la próxima fecha FIFA de octubre. Sin embargo, en el listado que fue publicado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se excluyen algunas de las figuras más reconocidas del plantel que estuvieron presentes durante el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas.

Esta situación es tratada en Uruguay como una nueva instancia para que el argentino pueda ver alternativas de cara a la que será su próxima actuación en el Mundial de Norteamérica 2026 y así poder entregarles chances para sumar experiencia internacional.

Así, los nombres habituales de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez o José María Giménez, claves en la obtención del cuarto lugar de la tabla clasificatoria a la Copa, no estarán presentes.

Tampoco aparecen los arqueros Sergio Rochet y Santiago Mele, ni defensores como Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Nahitan Nández, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez. Mientras que en la zona ofensiva están descartados para estos duelos Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Manuel Ugarte.

Quienes sí llegarán a la gira asiática son los arqueros Franco Israel y Cristopher Fiermarín. Para la zaga fueron llamados José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Saracchi.

Para cubrir el mediocampo estarán Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar. A su vez, los atacantes son Federico Viñas, Agustín Álvarez Martínez y Luciano Rodríguez. Este último destaca por haber sido el autor del gol decisivo de la final contra Italia en el Mundial Sub 20 de 2023.

Por cierto, también llamó a otros 12 futbolistas juveniles quienes cumplirán el rol de sparrings durante los entrenamientos.

Una estrategia costosa

La decisión de Marcelo Bielsa de llevar una nómina alternativa a Malasia también trae consecuencias económicas inesperadas para la AUF. Esto, pues como señaló el periodista Federico Buysan, uno de los acuerdos pactados para la realización de esta gira era contar con los referentes de la Celeste.

Por lo mismo, la Asociación Uruguaya de Fútbol tendrá que cancelar 180.000 dólares a modo de multa por infringir este ítem en el contrato.

El primer partido, contra República Dominicana está programado para este viernes 10 de octubre, a partir de las 09.45 horas de Chile y se desarrollará en la ciudad de Kuala Lumpur. El siguiente duelo contra Uzbekistán será el lunes 13 en Malaca en el mismo horario.