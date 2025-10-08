“Un reflejo de la crisis de la Roja”: medios mexicanos repasan a Chile tras la goleada de la Sub 20

Los medios mexicanos destacaron la superioridad de su equipo sobre la Rojita. FOTO: Photosport.

La selección de México Sub 20 tuvo un verdadero desahogo en Valparaíso. La escuadra norteamericana desnudó todos los defectos de la Rojita y le propinó un expresivo 4-1 para meterse en los cuartos del final del Mundial de la categoría.

Misma efervescencia con la que reaccionaron los medios aztecas. Tras consumada la goleada sobre los anfitriones, la prensa del país del norte resaltó la contundente victoria sobre un cuadro de Nicolás Córdova que mostró muy poco, en general.

“¡Un paseo!”, tituló el sitio deportivo Mediotiempo en su portada para resumir la enorme hegemonía de los visitantes en el puerto. Asimismo, agregó que “México avanzó a Cuartos de Final tras superar con categoría a Chile”.

En la misma línea, el medio Tudn no se guardó elogios para con el equipo que dirige Eduardo Arce, el DT más joven de la justa mundialista. “¡Golpe de autoridad!”, tituló en su nota principal, para luego concluir que su selección “avanza a la siguiente ronda tras goleada ante la escuadra anfitriona”.

Enorme superioridad

Uno de los principales argumentos utilizados por los medios mexicanos fue la contundencia de su selección sobre la Rojita. No solo en el abultado marcador, sino en el trámite del encuentro disputado en el estadio Elías Figueroa Brander.

“Selecciona Mexicana Sub-20 gana, golea y avanza a 4tos de final”, tituló el diario deportivo Esto. Asimismo, el medio escrito estableció que el equipo “goleó sin piedad a la Selección Chilena”.

Es más, en la crónica del partido concluyó que “el duelo no representó un reto, salvo por algunos acercamientos de los chilenos que el guardameta del Cruz Azul, Emmanuel Ochoa, supo resolver sin problema”.

Más profundo fue el análisis del tabloide El Universal, uno de los más importantes de la prensa de ese país. “El Tri ganó, gustó y goleó para avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría tras vencer a Chile”, reconoció.

Además, el diario fue más allá en sus conclusiones y advirtió que “si las categorías menores son un reflejo de las mayores, Chile comprobó por qué la Roja vive una crisis que afecta a todas sus divisiones”.

Excelsior, en tanto, expuso que la Sub 20 azteca “dio una exhibición de carácter y contundencia en Valparaíso”. En la nota principal abordó que “el equipo dirigido por Eduardo Arce fue ampliamente superior desde el inicio. México tomó el control del balón, dominó los ritmos del partido y neutralizó los intentos del conjunto local”.