Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

Arturo Vidal no vive un buen momento en Colo Colo, a pesar de que su contrato se renovó automáticamente para el próximo año debido a una cláusula de partidos jugados. Aparte, con la llegada de Fernando Ortiz, su titularidad no está garantizada, por lo que la opción de partir no asoma tan lejana.

El mismo volante se encargó de alimentar las dudas en la víspera del amistoso con Puerto Montt en Chinquihue. En declaraciones a la prensa en el aeropuerto, abordó cuál es el panorama.

“Me hubiese gustado de otra forma, y sí, se renovó por un año más, pero no he tomado una decisión. A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo, y ahí tomaremos una decisión", comentó.

En esa línea, profundizó en esa idea. “Es mi casa, me gusta jugar acá, me gusta la gente, pero vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo y después veremos a fin de año lo que ocurrirá en el próximo. Estoy feliz de renovar, pero nada es seguro", reflexionó.

Asimismo, se refirió al objetivo de clasificar a las copas internacionales, que es lo único que le va quedando al Cacique en el año de su centenario, para el cual invirtió en un millonario plantel, pero los resultados estuvieron lejos de ser los esperados.

“No sería justo. Sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de las copas, con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente. Sería muy feo, sería un fracaso. Eso es lo que no queremos. Aún quedan muchos partidos para poder lograr el objetivo y el próximo año ir por todo. Por eso te digo, todo depende de cómo será este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, sino que ayudaré al equipo, más porque juego acá, porque lo amo”, expresó.

Eso sí, se mostró muy confiado en el rendimiento del elenco albo para la recta final de la Liga de Primera. “Al equipo lo he visto bien, entrenando al máximo, compitiendo por un puesto en el once. Ahora faltan los partidos para mostrar lo que se está haciendo”, comentó.

La petición de Ortiz

El técnico Fernando Ortiz manifestó en varias entrevistas que ha conversado bastante con Arturo Vidal, especialmente su rol en la cancha y el puesto en que prefiere ocupar, que es la de volante defensivo.

“Es una posición que sabía que en algún momento la iba a ocupar. Jorge Almirón siempre me dijo que esa era mi posición, pero a veces había que salir para apoyar al equipo en la parte ofensiva. Ahora con el profe hablamos para que esta fuera mi posición para darle equilibrio y mejor salida al equipo", manifestó.

Este miércoles, a las 20.00, el Cacique visitará a Puerto Montt, en un amistoso preparatorio para el regreso del torneo. “Sirven mucho estos partidos, ya que el campeonato está parado mucho tiempo. Necesitamos jugar para agarrar ritmo. Tenemos la última etapa que va a ser súper importante para poder meternos en copa internacional. Feliz de poder jugar estos partidos y más con nuestra gente que no es muy normal jugar con nuestra gente fuera de casa”, sostuvo Vidal.