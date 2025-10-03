El nuevo recado de Fernando Ortiz a Arturo Vidal en Colo Colo: “Que sepa la función que cumple”

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, entregó detalles sobre la nueva función que cumple Arturo Vidal en el equipo y reveló que sostuvo una conversación personal con el mediocampista para reubicarlo en la zona de contención, con el objetivo de aprovechar mejor sus cualidades y darle mayor equilibrio al mediocampo albo.

“Con Arturo tuve una charla personal y le manifesté lo que quería en la posición que ocupó en el último partido (ante Iquique). Él lo entendió y tuvo la humildad de aceptarlo, y obviamente lo hizo muy bien”, explicó el entrenador argentino en entrevista con radio Cooperativa. “Agradecerle a él, sabe que tiene una competencia diaria y quien mejor lo haga, estará en el once inicial”, añadió.

Vidal tiene un nuevo rol en el equipo de Almirón. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ortiz reconoció que desde antes de asumir en la banca del Cacique ya había detectado que Vidal jugaba demasiado libre, lo que, a su juicio, afectaba el orden del equipo. Por ello, decidió modificar su rol. “En el análisis previo a llegar a Colo Colo veíamos a un Arturo por todo el campo de juego y totalmente desencontrado en una posición que respeto como una decisión de parte de Jorge (Almirón), pero yo quiero un Arturo Vidal ordenado, que sepa la función que debe cumplir”, explicó.

Para el técnico, esa variante no implica limitar al bicampeón de América, sino devolverlo a un rol que ya cumplió con éxito en otros momentos de su carrera. “Eso lo hizo millones de veces en sus clubes anteriores y lo ha hecho perfecto. Él lo entendió y lo llevó a cabo. Yo le dije exactamente: ‘Quiero un Arturo ordenado, que me distribuya la pelota de un lado al otro, y si por momentos tienes la intuición de llegar al área rival, debe haber un compañero que te reemplace’”, detalló.

La respuesta del mediocampista no tardó en llegar dentro del campo. “Eso lo entendió y fue el jugador de la fecha”, recalcó el DT. Con el nuevo orden táctico, el estratega busca que Colo Colo consolide su juego en la recta final de la Liga de Primera. Y en ese plan, la versión más disciplinada de Arturo Vidal parece tener un rol clave.