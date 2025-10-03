SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Las consecuencias de un mal año: el primer cortado de Colo Colo para la temporada 2026

En el Cacique ya piensan en el próximo año, con el objetivo de volver a pelear por el título y dejar atrás un 2025 flojo en lo deportivo.

Por 
Matías Parker
 
Daniel Bustos
Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Colo Colo ya toma decisiones pensando en el plantel para la temporada 2026. Luego de una paupérrima campaña en el año del Centenario, en la que acabó últimos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, eliminado tempranamente de la Copa Chile y con una actuación en la Liga de Primera en la que, de momento, lo deja fuera de los puestos de clasificación para torneos internacionales, en el Monumental ya planifican el próximo año con el objetivo de mejorar y volver a celebrar títulos.

El plantel del Cacique se reestructurará, lo que implica cambios drásticos. Según supo El Deportivo, ya hay un nombre que no continuará en el plantel: Sebastián Vegas. El defensor de 28 años arribó este año a Macul cedido por el Monterrey. Su rendimiento no ha cumplido las expectativas.

La salida

Al zaguero formado en Audax italiano no se le renovará el préstamo, lo que implica que su salida no representará un costo extra para la golpeada economía de Blanco y Negro, A comienzos de año, la concesionaria realizó una fuerte inversión en refuerzos, que no logró recuperar por la magra campaña y por el fuerte castigo que recibió el Cacique después de los graves incidentes en el duelo frente a Fortaleza, por la Copa Libertadores.

La decisión de que Vegas no continúe en Macul se explica en varios motivos: el más importante es el elevado sueldo que recibe. Pese a que los aztecas asumen la mitad del salario del jugador, Colo Colo desembolsa una cifra cercana a los 70 mil dólares mensuales para tenerlo en su plantel.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Paradójicamente, el central es uno de los jugadores que mejor conoce a Fernando Ortiz, el técnico albo, quien lo había dirigido en la escuadra regiomontana. “Es una persona muy respetuosa con el jugador, entiende perfectamente su rol. Tiene muy claro lo que quiere su equipo, y eso ha tratado de demostrarlo en videos, en entrenamientos, sobre todo la semana pasada trató de cortar los entrenamientos para poder explicar y que nosotros entendiéramos“, había declarado respecto de las cualidades del estratega.

Números que no alcanzan

El rendimiento del zurdo no ha sido el esperado. De hecho, en el último Superclásico ante Universidad de Chile, por la Supercopa, fue expulsado tempranamente, lo que condicionó a los albos, que acabaron goleados por su archirrival.

El inicio había sido prometedor para el defensor. Debutó con un golazo de larga distancia ante Deportes Limache en el Monumental por la Copa Chile, y en la primera fecha de la Liga de Primera marcó de cabeza ante Deportes La Serena. Después, su rendimiento bajó, en la misma tónica que se apoderó del equipo albo y que le terminó costando el puesto a Jorge Almirón.

En la Liga de Primera, Vegas ha jugado 18 de 23 partidos. Marcó dos tantos y recibió ocho tarjetas amarillas.

Lee también:

Más sobre:FútbolColo ColoSebastián VegasMonterrey

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

¿Seguir comprando inteligencia artificial? La advertencia que hizo el fundador de Amazon, Jeff Bezos

Jeannette Jara apoya limitar uso de la UF: “Se ha hecho un uso extenso y abusivo”

Petroprix inaugura su primera gasolinera en Providencia con la promesa de ser la más barata, el otro año llegan a Viña del Mar

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato
Chile

Suprema ordena tramitar amparo de Daniel Jadue que busca dejar sin afecto la acusación que le impide ser candidato

Matthei desdramatiza desmarque de gobernador de Arica en favor de Kast y remarca: “Este no es momento de la política extrema”

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés
Negocios

Cierre del gobierno en EE.UU. deja a la Fed sin dato clave para decisiones sobre tasa de interés

Larraín Vial Activos y exejecutivos buscan dejar sin efecto la sanción por Caso Factop y arremeten contra la CMF

Cuando el compliance asfixia a las pymes

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei
Tendencias

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión
El Deportivo

El Barcelona vuelve a sufrir la baja de Lamine Yamal por lesión

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova se juega su futuro en el Mundial Sub 20 frente a Egipto

Las consecuencias de un mal año: el primer cortado de Colo Colo para la temporada 2026

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración
Cultura y entretención

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes
Mundo

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

De Madagascar a Marruecos: las protestas de la Generación Z ahora remecen a África

Bukele prohíbe el uso del “lenguaje inclusivo” en las escuelas públicas de El Salvador

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta