Las consecuencias de un mal año: el primer cortado de Colo Colo para la temporada 2026

Colo Colo ya toma decisiones pensando en el plantel para la temporada 2026. Luego de una paupérrima campaña en el año del Centenario, en la que acabó últimos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, eliminado tempranamente de la Copa Chile y con una actuación en la Liga de Primera en la que, de momento, lo deja fuera de los puestos de clasificación para torneos internacionales, en el Monumental ya planifican el próximo año con el objetivo de mejorar y volver a celebrar títulos.

El plantel del Cacique se reestructurará, lo que implica cambios drásticos. Según supo El Deportivo, ya hay un nombre que no continuará en el plantel: Sebastián Vegas. El defensor de 28 años arribó este año a Macul cedido por el Monterrey. Su rendimiento no ha cumplido las expectativas.

La salida

Al zaguero formado en Audax italiano no se le renovará el préstamo, lo que implica que su salida no representará un costo extra para la golpeada economía de Blanco y Negro, A comienzos de año, la concesionaria realizó una fuerte inversión en refuerzos, que no logró recuperar por la magra campaña y por el fuerte castigo que recibió el Cacique después de los graves incidentes en el duelo frente a Fortaleza, por la Copa Libertadores.

La decisión de que Vegas no continúe en Macul se explica en varios motivos: el más importante es el elevado sueldo que recibe. Pese a que los aztecas asumen la mitad del salario del jugador, Colo Colo desembolsa una cifra cercana a los 70 mil dólares mensuales para tenerlo en su plantel.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Paradójicamente, el central es uno de los jugadores que mejor conoce a Fernando Ortiz, el técnico albo, quien lo había dirigido en la escuadra regiomontana. “Es una persona muy respetuosa con el jugador, entiende perfectamente su rol. Tiene muy claro lo que quiere su equipo, y eso ha tratado de demostrarlo en videos, en entrenamientos, sobre todo la semana pasada trató de cortar los entrenamientos para poder explicar y que nosotros entendiéramos“, había declarado respecto de las cualidades del estratega.

Números que no alcanzan

El rendimiento del zurdo no ha sido el esperado. De hecho, en el último Superclásico ante Universidad de Chile, por la Supercopa, fue expulsado tempranamente, lo que condicionó a los albos, que acabaron goleados por su archirrival.

El inicio había sido prometedor para el defensor. Debutó con un golazo de larga distancia ante Deportes Limache en el Monumental por la Copa Chile, y en la primera fecha de la Liga de Primera marcó de cabeza ante Deportes La Serena. Después, su rendimiento bajó, en la misma tónica que se apoderó del equipo albo y que le terminó costando el puesto a Jorge Almirón.

En la Liga de Primera, Vegas ha jugado 18 de 23 partidos. Marcó dos tantos y recibió ocho tarjetas amarillas.