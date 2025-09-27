SUSCRÍBETE
El Deportivo

Fernando Ortiz revela un profundo diálogo con Arturo Vidal: “Él sabe lo que realmiento quiero”

El nuevo DT de los albos se mostró satisfecho por el 4-0 a Iquique, además de hablar de la nueva posición del King y de la charla que tuvo con él.

Carlos González Lucay 
Carlos González Lucay
Fernando Ortiz se fue satisfecho tras el 4-0 a Iquique. Javier Torres/Photosport

Fernando Ortiz lucía satisfecho después de la contundente actuación de Colo Colo, que goleó por 4-0 a Iquique, en la primera victoria del entrenador argentino.

“Se los acabo de decir a los chicos ahí en el vestuario, el resultado es una secuencia consecuencia del trabajo que ellos han realizado durante estas semanas que yo estoy en frente del plantel, son y serán los protagonistas de este deporte, felicitarlos en ese sentido. Ganamos un partido importante, más allá de que el rival quizás ocupara una posición diferente en la tabla”, comenzó señalando.

El DT prosiguió, afirmando: “Nosotros respetábamos al rival como tal cual es y ganamos un partido. Que lo disfruten el fin de semana y el martes hay que volver a trabajar, volver a insistir y crear una mística donde se acostumbre a ganar el equipo”.

El Tano también tuvo palabras de elogio para el debutante Eduardo Villanueva. “Me gustó mucho el compañerismo que tuvieron todos dentro del campo de juego en apoyarlo a Edu y ha respondido de una manera muy satisfactoria”, valoró.

Asimismo, mencionó la situación de Fernando de Paul. “Fer me comentó que tenía un dolor en la rodilla que por momentos se le trabó y eso lo asustó, ahora seguramente le harán los estudios correspondientes para quedarnos tranquilos”, expresó.

Conversación con el King

El estratega también recordó la dura goleada ante la U: “Son partidos diferentes, donde jugamos una final y por millones de circunstancias que sucedieron, el equipo no sé si la palabra respondió, pero sí no hicimos lo que trabajamos durante la semana. En este parate que hubo y en esta fecha particularmente el equipo sí tuvo un carácter y una iniciativa de juego que realmente representa a un equipo tan grande”.

También abordó la situación de Arturo Vidal y su puesto en la cancha. “Es una posición que conoce, que en este caso con el rival de turno sabíamos que necesitábamos una distribución de juego importante y una circulación y él te la podía dar. La charla que yo tuve con él queda entre nosotros, pero él sabe realmente lo que yo quiero y pretendo para el equipo. Se encontró con un gol, eso es algo bueno que él insiste y sabemos lo que le da Arturo al equipo”, reveló.

Finalmente, le mandó un mensaje al líder del torneo. “Iremos a Coquimbo a proponer, a hacer nuestro juego, y durante todos estos días queda en mí en que ellos puedan hacer similar o mejor que este partido”, sentenció.

