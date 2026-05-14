Kast reitera postura de su gobierno de evaluar los SLEP: “No está claro si el resultado es óptimo”

El Presidente José Antonio Kast reiteró este jueves la postura de su gobierno de evaluar el traspaso de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El Mandatario entregó estas declaraciones en el marco de su gira por Atacama, específicamente mientras participaba de la firma del convenio de aporte a la promoción del turismo en la región, en Copiapó.

Fue en ese contexto que el Jefe de Estado se refirió a la idea de la ministra de Educación, María Paz Arzola, que anunció que su cartera está estudiando la posibilidad de hacer una pausa en torno a los SLEP, para poder evaluar qué cambios se requieren.

“Atacama ha sufrido con el tema de la educación. Necesitamos ayuda. Necesitamos de verdad que en Atacama mejore el tema de la educación. Y por eso mi invitación también al Parlamento a mirar con atención lo que ha pasado con los Servicios Locales de Educación Pública”, dijo.

Y luego agregó: “Yo no digo que haya que cambiarlo, pero sí analizarlo. Porque hay comunas que van entrando y tampoco está claro si el resultado es óptimo”.

Kast sostuvo que su postura es que se debe “poner a los niños en el centro del debate. ¿Qué es mejor para los niños? Porque así como podemos invertir en promoción turística, podemos traer grandes inversiones, nos podemos arrepentir de no haber hecho lo suficiente para que los niños tengan una buena calidad de la enseñanza".

Luego, se refirió al proyecto de Escuelas Protegidas, para combatir la violencia en establecimientos educacionales.

“Tuvimos que llegar a presentar un proyecto de Escuelas Protegidas, por el asesinato de una inspectora en Calama. Hemos visto situaciones muy violentas y eso tenemos que enfrentarlo entre todos. No puede ser que jóvenes sean instrumentalizados por adultos para ir a destruir lo que tanto cuesta construir. Eso no es aceptable. Y tenemos que generar una cultura de recuperar la educación”, remarcó.

En su alocución, el Presidente además insistió en que su gobierno está “haciendo planteamientos de ordenar la casa, de ordenar los recursos. Y eso también es necesario transmitírselo a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales”.

“Todos tenemos que buscar cómo optimizamos los pocos recursos que tenemos. Van a venir tiempos donde vamos a poder disfrutar, por así decirlo, de lo que hoy día estamos ordenando. Porque el precio del cobre está alto, el precio del litio está alto. Pero tenemos que ordenar la casa, para que esos recursos le sirvan a las próximas generaciones. Nosotros ya tenemos que empezar a pensar en esos jóvenes”, señaló.