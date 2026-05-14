Campaña de Invierno 2026: menores de 5 años continúan registrando baja cobertura de vacunación contra Influenza
De este grupo, los niños de uno y dos años son los que presentan un menor avance, con 42% y 43%, respectivamente. Las autoridades de Salud reiteraron la importancia de la vacunación, advirtiendo que la Influenza "no es un resfrío común más", sino que "es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave".
El Ministerio de Salud (Minsal) entregó el reporte semanal de vacunación y sobre el estado de la red asistencial durante la Campaña de Invierno 2026 y volvió a recalcar que la Influenza “no es un resfrío común más”.
De acuerdo a los datos correspondientes a la semana epidemiológica 18 (3 al 9 de mayo), la positividad de las muestras alcanzó un 40,2%, similar a la registrada en la semana previa (39,2%). La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 21,3% del total de casos, seguido por Parainfluenza, que representa el 11,6%.
Según detallaron el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, el virus predominante es el Rinovirus, con el 46,5% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (57,0%) y afectando, principalmente, a las personas de 1 a 4 años.
Los otros virus en circulación que también se detectaron fueron el Adenovirus (9,8%), Influenza B (3%), VRS (2,4%), Metapneumovirus (1,0%) y SARS CoV-2 (1,0%).
En cuanto a la cobertura de vacunación de influenza, se registró en 66,7%, con 6.896.343 de dosis administradas. Los grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas de 60 años y más, continúan presentado una cobertura más baja.
Sobre este punto, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, hizo nuevamente especial hincapié en la cobertura de los menores de 5 años, que lleva un 54,1%.
“Si desagregamos este grupo, vamos a observar que los menores valores de avance en la campaña de vacunación ocurren en los niños de un año, que tienen 42% de cobertura, seguido por los niños de dos años, con un 43%. Por eso queremos volver a recalcar que la Influenza no es un resfrío común más. Es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave, generando hospitalizaciones e incluso, puede provocar la muerte”, expresó.
En tanto, la inmunización contra Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es de un 94,1%, con 86.598 dosis administradas.
Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,3%%, mientras que los lactantes, un 92,1%.
Red asistencial
Al 13 de mayo la red integrada cuenta con 734 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 70,0%. El 22,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.
En el caso de los adultos, se dispone de 4.500 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 93,3%. El 11,7% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.
En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la Semana Epidemiológica 18, el 26,5% fue por causa respiratoria, un 0,5% superior respecto de la semana anterior.
Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 6,3% respecto a la semana previa.
En cuanto a las hospitalizaciones desde la urgencia por causa respiratoria, se observó una disminución del 5,6% respecto a la semana anterior. Al desagregar la información
por grupo etario, se observa una disminución en este componente en todos los grupos, salvo en las personas menores de 1 año que registraron un aumento del 4,2%.
“Hacemos un llamado a que los padres, madres y cuidadores de los niños menores de un año y, particularmente, el grupo de 6 meses a un año, a asegurarse de que sus hijos e hijas estén protegidos para poder enfrentar esta Campaña de Invierno. Para esta semana aumentó la cantidad de casos detectados asociados al virus de la Influenza A. Sabemos que las próximas semanas va a seguir aumentando y, por lo demás, también se ha visto que existe un predominio del virus en la población menor de 14 años”, advirtió Valentina Pino.
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