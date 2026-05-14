Campaña de Invierno 2026: menores de 5 años continúan registrando baja cobertura de vacunación contra Influenza

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó el reporte semanal de vacunación y sobre el estado de la red asistencial durante la Campaña de Invierno 2026 y volvió a recalcar que la Influenza “no es un resfrío común más”.

De acuerdo a los datos correspondientes a la semana epidemiológica 18 (3 al 9 de mayo), la positividad de las muestras alcanzó un 40,2%, similar a la registrada en la semana previa (39,2%). La Influenza A es el segundo virus más detectado, con un 21,3% del total de casos, seguido por Parainfluenza, que representa el 11,6%.

Según detallaron el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, el virus predominante es el Rinovirus, con el 46,5% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior (57,0%) y afectando, principalmente, a las personas de 1 a 4 años.

Los otros virus en circulación que también se detectaron fueron el Adenovirus (9,8%), Influenza B (3%), VRS (2,4%), Metapneumovirus (1,0%) y SARS CoV-2 (1,0%).

En cuanto a la cobertura de vacunación de influenza, se registró en 66,7%, con 6.896.343 de dosis administradas. Los grupos con mayor avance son los trabajadores de la salud, que superan el 90%, mientras que los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas de 60 años y más, continúan presentado una cobertura más baja.

Sobre este punto, el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, hizo nuevamente especial hincapié en la cobertura de los menores de 5 años, que lleva un 54,1%.

“Si desagregamos este grupo, vamos a observar que los menores valores de avance en la campaña de vacunación ocurren en los niños de un año, que tienen 42% de cobertura, seguido por los niños de dos años, con un 43%. Por eso queremos volver a recalcar que la Influenza no es un resfrío común más. Es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave, generando hospitalizaciones e incluso, puede provocar la muerte”, expresó.

En tanto, la inmunización contra Virus Respiratorio Sincicial (VRS) es de un 94,1%, con 86.598 dosis administradas.

Específicamente, los recién nacidos presentan un 98,3%%, mientras que los lactantes, un 92,1%.

Red asistencial

Al 13 de mayo la red integrada cuenta con 734 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 70,0%. El 22,8% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, se dispone de 4.500 camas críticas habilitadas, con una ocupación del 93,3%. El 11,7% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

En cuanto a la evolución de las atenciones de urgencia, para la Semana Epidemiológica 18, el 26,5% fue por causa respiratoria, un 0,5% superior respecto de la semana anterior.

Las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 6,3% respecto a la semana previa.

En cuanto a las hospitalizaciones desde la urgencia por causa respiratoria, se observó una disminución del 5,6% respecto a la semana anterior. Al desagregar la información

por grupo etario, se observa una disminución en este componente en todos los grupos, salvo en las personas menores de 1 año que registraron un aumento del 4,2%.