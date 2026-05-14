Con el futuro más allá del LIV en la mira: todo lo que se juega Joaquín Niemann en el PGA Championship

De todos los majors, el PGA Championship es el que mejores recuerdos le trae a Joaquín Niemann desde los resultados. Fue el primero en el que pudo superar el corte, en 2018, y donde el año pasado obtuvo su actuación más destacada, con un octavo lugar que le permitió asegurar la clasificación para la edición que comienza este jueves en Pensilvania.

Joaco llega con mejores sensaciones que en semanas anteriores tras su top ten en el LIV de Virginia. Sin embargo, también sabe que se juega algo más en el Aronimink Golf Club, especialmente en el escenario que hoy está viviendo la superliga tras la salida del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el principal sostenedor del circuito.

El talagantino termina su contrato este año con el LIV, por el que se embolsó más de US$ 75 millones líquidos y, en la situación actual, en su entorno ven pocas posibilidades de que continúe la próxima temporada. Por ello, está explorando otras opciones.

“Me encantaría seguir jugando golf, sería bueno ir al DP World Tour (el circuito europeo), no tengo estatus ahí, pero me gustaría y, si algún día puedo regresar al PGA Tour, me encantaría. Son escenarios si desaparece el LIV, pero no creo que eso suceda”, declaró el fin de semana pasado en Virginia, confirmando lo publicado hace unos días por El Deportivo.

En ese sentido, Niemann analiza qué camino tomar, considerando las restricciones que aplicó el PGA Tour a quienes desertaron. Sin embargo, hay casos y casos. Por ejemplo, en enero pasado, Brooks Koepka retornó oficialmente, pero aceptando someterse al “Programa de miembros retornados”, que incluyó una donación de US$ 5 millones, pérdida de bonos para la FedEx Cup de esta temporada y restricciones de cinco años en acciones del Tour. Sin embargo, no debió esperar un año para competir y pesó su condición de exnúmero uno del mundo y ganador de cinco majors.

Otro caso emblemático es el de Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta 2018, dejó el LIV, pero no se sumó de inmediato al PGA, sino que deberá esperar un año para cumplir el veto que le impuso el circuito norteamericano. Aun así, no le importó tener cumplir esa sanción, pues argumentó que “quería recuperar esa adrenalina y esas sensaciones del mejor circuito del mundo”. De este modo, el estadounidense optó por competir en el DP World Tour hasta que expirara la suspensión.

Por eso, es fundamental para el pupilo de Eduardo Miquel conseguir una buena actuación, ya que podría asegurar presencia en los otros majors. Hasta ahora está fuera del Abierto Británico y del US Open. Y no solo eso: demostrar en cancha por qué es importante su presencia futura en el PGA en caso de que decida regresar al circuito norteamericano.

Escenario favorable

Con este último tour, eso sí, la relación es buena y una eventual vuelta se pueda dar en términos bastante más favorables, debido a dos gestos que son muy bien valorados hasta el día de hoy.

El primero de ellos fue haber esperado hasta el fin de la temporada 2022 para dejar el circuito y no irse en la mitad del campeonato, como lo hicieron otros de sus colegas, lo que provocó una serie de desajustes en diferentes aspectos.

Joaquín Niemann buscará dar el salto en los majors en Pensilvania. Clare Grant

Mientras que, el segundo y el más importante, fue no haber demandado al PGA, como sí lo hicieron 11 figuras, encabezadas por el legendario Phil Mickelson, a quien se sumaron Taylor Gooch, Swafford y Jones, Bryson DeChambeau, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Ian Poulter, Pat Pérez, Jason Kokrak y Peter Uihlein, acusando prácticas monopólicas a partir del vetos que le impusieron.

Ante eso, la opción de que Niemann se reintegre es factible y su rendimiento en los grandes torneos también puede echar una mano para que ese retorno sea más rápido en caso de confirmarse el fin de su relación con el LIV Golf.

Sin embargo, también es cierto que el desempeño en los grandes torneos ha sido una piedra en el zapato para el talagantino y que le ha impedido aumentar aún más su estatus dentro de la élite del golf.

De hecho, el año pasado, el mismo Niemann reconoció qué le está faltando para dar ese salto. “Quitarles un poco el enfoque a esas semanas. Tengo el juego, tengo los scores... He visto resultados en todos los lugares donde juego. Cuando recién me vine al LIV, me costó mucho jugar y agarrar ritmo. Me terminé adaptando y creo que soy alguien que se adapta mucho a las situaciones y esta no es más que otra de ellas. Me ha costado un poco hasta el momento, pero sigo adaptándome; sigo tratando de buscar respuestas y sé que van a aparecer. Por lo bueno que soy, sé que en algún momento van a aparecer y el avión va a despegar”, reconoció.

Joaquín Niemann ya tiene horario de salida para este jueves. Será a las 7.12 de la mañana, y estará acompañado por los estadounidenses Tom Hoge y Bryce Fisher.