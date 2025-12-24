Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas.

El LIV Golf tendrá un cambio relevante para 2026. Brooks Koepka, uno de los nombres más reconocibles del circuito y ganador de cinco majors, deja la liga. Su decisión impacta de manera directa en la competencia en la que participa el chileno Joaquín Niemann. La noticia llega en la misma semana que el retiro de Mito Pereira.

El estadounidense acumula tres títulos del PGA Championship (2018, 2019 y 2023) y dos del US Open (2017 y 2018).

La decisión abre un escenario adicional: la opción de retorno al PGA Tour. El tema instala nuevamente la discusión sobre la convivencia entre ambas plataformas. Desde el principal circuito del mundo ya hubo una señal. A través de un comunicado, la organización destacó la trayectoria del norteamericano y subrayó que la gira sigue ofreciendo un entorno competitivo.

“Brooks Koepka es un profesional con un palmarés extraordinario y le deseamos a él y a su familia que sigan cosechando éxitos. El PGA Tour continúa ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, exigente y lucrativo en el que perseguir la excelencia”, apunta el escrito.

Official Statement from the PGA TOUR pic.twitter.com/DkYCPnwRSg — PGA TOUR Communications (@PGATOURComms) December 23, 2025

La postura del LIV

El LIV Golf, en tanto, defendió su proyecto y recalcó que su objetivo es ampliar la presencia del deporte a nuevos mercados. En paralelo, anunció que Talor Gooch asumirá la capitanía de Smash GC, equipo que lideraba Koepka.

El movimiento tiene repercusiones en el entorno de Niemann. El chileno ha sido uno de los animadores del circuito. La salida del estadounidense modifica el mapa competitivo de LIV, tanto en el atractivo de sus figuras como en la conformación de los equipos.

Los representantes de Koepka señalaron que el golfista agradece a los directivos de LIV, a sus compañeros y que pronto informará sus próximos pasos. En esa línea, afirmaron que el jugador seguirá vinculado al golf profesional.

Mientras tanto, el circuito saudí prepara su temporada 2026, en la que Niemann continuará como uno de los nombres centrales, ahora sin uno de sus rivales más experimentados.