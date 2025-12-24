Un botín soñado para el retiro: los millones que ganó Mito Pereira en su corta carrera en el golf

El deporte chileno recibió un duro golpe en la jornada del lunes. El golfista Mito Pereira, uno de los atletas de mayor proyección en la disciplina, decidió retirarse de la actividad. Con solo 30 años, el de Pirque deja el profesionalismo que, de todas maneras, le valió millonarias ganancias en premios e incentivos.

A través de una sentida nota, publicada en sus redes sociales, el atleta dio a conocer las razones de su tajante decisión, la cual responde a una determinación largamente estudiada.

“Orgulloso del camino que recorrí. Agradecido con los que me acompañaron en él. Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mi carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana. La venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, expresa, en el primer párrafo de la historia colgada en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación agregó que “después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales. El golf fue una actividad fundamental en mi vida. Me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso por lo que logré en este deporte”.

El proceso

Pero el proceso de Pereira ha sido lento. Desde que perdió la categoría en el LIV Golf, el jugador no había dado luces sobre su futuro. El 12 de noviembre pasado, el podcast español Play Golf especuló con un eventual retiro.

“Puede ser que ya hayamos visto todo lo que teníamos que ver de Mito Pereira como golfista profesional”, afirmaron en aquel espacio, explicando el plan del oriundo de Pirque.

En ese intertanto, se esperaba que disputara el LIV Promotions, paso clave para recuperar su membresía en el millonario circuito de capitales saudíes. Sin embargo, una lesión en el hombro puso más cortapisas a un potencial regreso a la actividad.

Además, el crecimiento de su hijo León, de un año y medio, fue otra de las razones que apuró la decisión del golfista, quien en estos meses de ninguna manera dejó entrever el desenlace sobre su retiro.

Pero dejar la actividad no es una situación nueva para Mito. En la adolescencia ya se había desencantado con el golf, fue durante su paso por Leadbetter, una de las academias más prestigiosas del mundo. La misma que lo becó por sus grandes condiciones, cuando tenía 14 años.

Luego, en febrero 2012, el golfista chileno estuvo cerca de colgar los palos tras confirmarse la complicada situación de salud que atravesaba su padre. Sin embargo, el trabajo con el coach chileno Eduardo Miquel detuvo el receso. Con él trabajó prácticamente durante toda su carrera profesional, hasta mediados de este año, cuando la crisis en su juego lo golpeó con dureza.

Grandes ganancias

Son muy pocos los golfistas profesionales que se retiraron tan temprano de la actividad. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió hace casi un siglo, cuando es el del estadounidense Bobby Jones, considerado el mejor golfista amateur de la historia y cofundador del Augusta National. Llegó a ganar 13 campeonatos en 20 intentos, comenzando con el Abierto de Estados Unidos de 1923 y terminando con el Amateur de Estados Unidos de 1930. Ganó el Grand Slam en 1930 (Abierto de Estados Unidos, Amateur de Estados Unidos, Abierto Británico, Amateur Británico) y se retiró a los 28 años.

Claro que eran otros tiempos. Hoy, los valiosos premios dinero están muy lejos de que se pagaba a comienzos del siglo pasado. Precisamente, el propio Pereira reconoció que su llegada a la LIV Golf, el circuito de capitales saudíes fue clave para materializar su carrera, después de ganar el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio y rematar tercero en el PGA Championship de 2022, cuando estuvo a un golpe de llevarse el major realizado en Estados Unidos, siendo el chileno que estuvo más cerca de ese hito.

“Mito tenía un número en la cabeza de las ganancias que debía obtener cuando era jugador del PGA; decía que con ocho temporadas sumando más de un millón de dólares ya podría retirarse tranquilo. Manteniendo la tarjeta ocho años en el PGA iba a hacer el dinero suficiente para olvidarse del golf. Se va al LIV, pierde la tarjeta, pero esa cantidad que tenía en la cabeza ya la tiene en el banco”, dijo hace un tiempo el conductor Abraham Neme del podcast Play Golf.

Pese a ese vaticinio del hispano quedó muy lejos de la realidad. Solo sus premios en metálico son más del doble de esa cifra. De acuerdo con cifras oficiales, el golfista sumó casi 21 millones de dólares en sus logros competitivos.

La gran mayoría de ese dinero proviene de su participación en la LIV Golf, circuito en el que logró acumular alrededor de 17 millones de la divisa norteamericana. Cifra que se agrega a los casi 3 millones de la misma moneda que cobró el PGA Tour. Al margen de esas cantidades, engrosó su cuenta corriente con 1,151 millones por su recorrido en los torneos majors. Eso, sin contar, con la cifra que recibió para fichar por la LIV Golf que, aunque nunca se hizo oficial, bordearía los US$ 25 millones.