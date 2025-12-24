SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un botín soñado para el retiro: los millones que ganó Mito Pereira en su corta carrera en el golf

    El deportista nacional anunció su retiro con solo 30 años, tras debutar en el profesionalismo hace solo una década.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Mito Pereira recibió millonarios premios en su corta carrera. FOTO: REUTERS. Matthew Childs

    El deporte chileno recibió un duro golpe en la jornada del lunes. El golfista Mito Pereira, uno de los atletas de mayor proyección en la disciplina, decidió retirarse de la actividad. Con solo 30 años, el de Pirque deja el profesionalismo que, de todas maneras, le valió millonarias ganancias en premios e incentivos.

    A través de una sentida nota, publicada en sus redes sociales, el atleta dio a conocer las razones de su tajante decisión, la cual responde a una determinación largamente estudiada.

    “Orgulloso del camino que recorrí. Agradecido con los que me acompañaron en él. Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mi carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana. La venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, expresa, en el primer párrafo de la historia colgada en su cuenta de Instagram.

    En la misma publicación agregó que “después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales. El golf fue una actividad fundamental en mi vida. Me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso por lo que logré en este deporte”.

    El proceso

    Pero el proceso de Pereira ha sido lento. Desde que perdió la categoría en el LIV Golf, el jugador no había dado luces sobre su futuro. El 12 de noviembre pasado, el podcast español Play Golf especuló con un eventual retiro.

    “Puede ser que ya hayamos visto todo lo que teníamos que ver de Mito Pereira como golfista profesional”, afirmaron en aquel espacio, explicando el plan del oriundo de Pirque.

    En ese intertanto, se esperaba que disputara el LIV Promotions, paso clave para recuperar su membresía en el millonario circuito de capitales saudíes. Sin embargo, una lesión en el hombro puso más cortapisas a un potencial regreso a la actividad.

    Además, el crecimiento de su hijo León, de un año y medio, fue otra de las razones que apuró la decisión del golfista, quien en estos meses de ninguna manera dejó entrever el desenlace sobre su retiro.

    Pero dejar la actividad no es una situación nueva para Mito. En la adolescencia ya se había desencantado con el golf, fue durante su paso por Leadbetter, una de las academias más prestigiosas del mundo. La misma que lo becó por sus grandes condiciones, cuando tenía 14 años.

    Luego, en febrero 2012, el golfista chileno estuvo cerca de colgar los palos tras confirmarse la complicada situación de salud que atravesaba su padre. Sin embargo, el trabajo con el coach chileno Eduardo Miquel detuvo el receso. Con él trabajó prácticamente durante toda su carrera profesional, hasta mediados de este año, cuando la crisis en su juego lo golpeó con dureza.

    Grandes ganancias

    Son muy pocos los golfistas profesionales que se retiraron tan temprano de la actividad. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió hace casi un siglo, cuando es el del estadounidense Bobby Jones, considerado el mejor golfista amateur de la historia y cofundador del Augusta National. Llegó a ganar 13 campeonatos en 20 intentos, comenzando con el Abierto de Estados Unidos de 1923 y terminando con el Amateur de Estados Unidos de 1930. Ganó el Grand Slam en 1930 (Abierto de Estados Unidos, Amateur de Estados Unidos, Abierto Británico, Amateur Británico) y se retiró a los 28 años.

    Claro que eran otros tiempos. Hoy, los valiosos premios dinero están muy lejos de que se pagaba a comienzos del siglo pasado. Precisamente, el propio Pereira reconoció que su llegada a la LIV Golf, el circuito de capitales saudíes fue clave para materializar su carrera, después de ganar el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio y rematar tercero en el PGA Championship de 2022, cuando estuvo a un golpe de llevarse el major realizado en Estados Unidos, siendo el chileno que estuvo más cerca de ese hito.

    “Mito tenía un número en la cabeza de las ganancias que debía obtener cuando era jugador del PGA; decía que con ocho temporadas sumando más de un millón de dólares ya podría retirarse tranquilo. Manteniendo la tarjeta ocho años en el PGA iba a hacer el dinero suficiente para olvidarse del golf. Se va al LIV, pierde la tarjeta, pero esa cantidad que tenía en la cabeza ya la tiene en el banco”, dijo hace un tiempo el conductor Abraham Neme del podcast Play Golf.

    Pese a ese vaticinio del hispano quedó muy lejos de la realidad. Solo sus premios en metálico son más del doble de esa cifra. De acuerdo con cifras oficiales, el golfista sumó casi 21 millones de dólares en sus logros competitivos.

    La gran mayoría de ese dinero proviene de su participación en la LIV Golf, circuito en el que logró acumular alrededor de 17 millones de la divisa norteamericana. Cifra que se agrega a los casi 3 millones de la misma moneda que cobró el PGA Tour. Al margen de esas cantidades, engrosó su cuenta corriente con 1,151 millones por su recorrido en los torneos majors. Eso, sin contar, con la cifra que recibió para fichar por la LIV Golf que, aunque nunca se hizo oficial, bordearía los US$ 25 millones.

    Más sobre:GolfMito PereiraLIV GolfPGA Tour

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Lo más leído

    1.
    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    2.
    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    Contrato por una temporada: Joaquín Montecinos reaparece en un equipo de Primera División

    3.
    Representante de Renato Paiva revela por qué se cayó la llegada del DT portugués a la U

    Representante de Renato Paiva revela por qué se cayó la llegada del DT portugués a la U

    4.
    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    5.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026
    Chile

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años