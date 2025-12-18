Un accidente doméstico, el fantasma del retiro y partir de cero: la encrucijada más difícil de Guillermo Mito Pereira

Desde que perdió la categoría en el LIV Golf, Mito Pereira se ha recluido en el más completo hermetismo. El golfista de 30 años mantiene en vilo al mundo deportivo con su futuro. Poco y nada se sabe de sus pasos, y diversas teorías se nutren a partir del silencio que eligió como camino en estos últimos meses.

Sin ir más lejos, en su emisión del 12 de noviembre pasado, el podcast español Play Golf levantó la teoría del retiro, que en la escena nacional ha ido alimentándose a partir de la postura del deportista. “Puede ser que hayamos visto todo lo que teníamos que ver de Mito Pereira como golfista profesional”, afirmaron en aquel espacio, explicando el plan del oriundo de Pirque.

“Mito tenía un número en la cabeza de las ganancias que debía obtener cuando era jugador del PGA; decía que con ocho temporadas sumando más de un millón de dólares ya podría retirarse tranquilo. Manteniendo la tarjeta ocho años en el PGA iba a hacer el dinero suficiente para olvidarse del golf. Se va al LIV, pierde la tarjeta, pero esa cantidad que tenía en la cabeza ya la tiene en el banco”, teorizó el conductor Abraham Neme para justificar la decisión del chileno.

En su familia, lógicamente, están alineados con el silencio de Mito. “No puedo dar ninguna información. Él es el que tendría que darla y no tengo la autorización para hablar de eso”, se disculpa Guillermo Pereira, padre del golfista, ante la consulta de El Deportivo sobre el horizonte de su hijo.

Por otro lado, se esperaba que pudiese jugar el LIV Promotions, con el objetivo de recuperar su membresía en la superliga de capitales saudíes, o los torneos de fin de año en Chile. Sin embargo, no los disputó. Eso sí, la verdadera razón de su ausencia fue una lesión en el hombro, de la que ya está en la última etapa de su recuperación, según indican desde su entorno.

Felipe Bertin, presidente de la Federación de Golf, entra en detalles sobre el problema físico de Pereira. “Entiendo que se cayó andando en bicicleta o algo así y se quebró la clavícula, que para los golfistas es particularmente grave. Fue un accidente muy doméstico”, afirma sobre el infortunio.

En estos momentos más aciagos, sin duda que una de las grandes motivaciones para él es ver el crecimiento de su hijo León, de un año y medio. Una razón de peso a la hora de tomar una pausa transitoria o definitiva. Pero también puede ser un incentivo extra para continuar.

“Yo apuesto por que no se retira, yo creo que Mito va a volver. Le gusta mucho el golf, tiene un hijo chico y creo que eso lo va a motivar a seguir. Claro, cuando uno está sin jugar, sin tarjeta en un tour, lo ve como en un hoyo. Pero pienso que va a salir y va a seguir adelante”, destaca el timonel de la federación.

La situación no es nueva para Pereira, pues en la adolescencia también se desencantó del golf, durante su paso por Leadbetter, una de las academias más prestigiosas del mundo y que lo becó debido a sus grandes condiciones, cuando tenía 14 años. “Mito se fue para allá, pero echó de menos a la familia. Ahí se vino y estuvo un año sin querer jugar hasta que retomó nuevamente”, recordó su padre hace algún tiempo.

Después, en febrero 2012, su progenitor atravesaba por una complicada situación de salud, lo que puso en una compleja situación al golfista chileno al punto de nuevamente querer colgar los palos. Luego, entró Eduardo Miquel en la vida del pircano y su vida cambió. Con el coach nacional se mantuvo prácticamente durante toda su carrera profesional hasta mediados de este año, cuando la crisis en su juego lo golpeaba con dureza.

“Mito ya pasó por esta, ya se retiró un año y medio y capaz que a lo mejor se arrepienta y vuelva. Él es un gran jugador, tiene 30 años, es muy joven. Entonces, es como retirarse del fútbol a los 20. Mito toda su vida se ha dedicado al golf, le gusta y yo creo que aquí están sus herramientas de trabajo, sus manos, su cuerpo, y lo hace muy bien. Entonces, no veo tan clara esa posibilidad. La verdad que me resisto creerla”, enfatiza Bertin.

Adelantar los procesos

Felipe Fuenzalida, psicólogo deportivo de la Unidad Salud Mental de la Universidad de Chile, trabajó en la Federación Golf durante la primera parte de la etapa formativa de Mito. De esa experiencia, entrega su visión al respecto.

“Es un chico muy talentoso y de alguna u otra manera se proyectaba como el gran golfista de la historia de Chile. Venía de una manera explosiva, ganaba todo, era un chico diferente. Era tan bueno que jugaba contra chicos mucho más grandes que él. Siempre iba adelantado”, recuerda el especialista.

Pereira y Niemann cuando ya entrenaban de forma más profesional.

En ese sentido, cree que la presión y las expectativas depositadas en él pueden influir en este presente. “El tema del abandono precoz o medio intermitente responde también a una lógica de la exposición a una edad tan pequeña, porque es muy distinto tener una aproximación a la élite o al alto rendimiento a los 18 o 20 años que empezar con 12. Obviamente todo se vuelve más precoz: los procesos de desarrollo cognitivo, emocional, relacional, se adelantan y hay un cruce entre la demanda del medio, la exigencia del entorno, las expectativas y su proceso madurativo individual”, detalla.

Siguiendo esa lógica, plantea la longevidad del golf como otro factor que puede influir en decisiones de este tipo. “En general un deportista no está más de 15 años en la alta competencia, pero acá fácilmente puede ser el doble. El doble de exposición pública, el doble de exposición al estrés competitivo. Yo creo que ahí juega mucho el hecho de anticipar los procesos naturales madurativos y de desarrollo personal. Él es un chico muy joven que ha vivido un cúmulo de cosas en los últimos 15 años”, establece.

Remar desde abajo

En caso de que el golfista opte por continuar en el golf tendrá que buscar posibilidades para sumar en circuitos más modestos. Imposibilitado de participar en torneos del PGA debido al veto impuesto por el circuito norteamericano a quienes migraron al LIV y sin la tarjeta en esta liga, las posibilidades se reducen drásticamente. De hecho, ocupa el puesto 1.552 del ranking mundial, muy lejos del top 50 que ocupó en 2022, año en el que perdió en el último hoyo la chance de ser el primer chileno en ganar un major en el PGA Championship.

Con millonarias ganancias en su carrera (más de US$ 20 millones en premios sin contar su generoso contrato en el LIV) y un cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la breve pero exitosa carrera de Guillermo Pereira entra en una fase decisiva. Mito tiene la palabra.