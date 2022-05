El millonario premio de consuelo de Mito: el chileno se embolsa $ 728 millones tras su actuación en el PGA Championship

Guillermo Pereira consiguió un millonario premio tras quedarse con el título del PGA Championship. Foto: AP.

Si bien perdió el título en el último hoyo, el golfista se hizo propietario de un cheque por US$ 870 mil dólares, tras su tercer lugar en el segundo major del año. Un suculento estímulo que endulza el amargo desenlace del nacional en el torneo. Además, será Top 50 en el ranking, lo que le permite clasificar al US Open y al The Open, los otros grandes del año.