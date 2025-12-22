La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

“Orgulloso del camino que recorrí. Agradecido con los que me acompañaron en él”, comenzó diciendo en una carta este lunes Mito Pereira. De esta forma, el golfista de 30 años, quien rozó la medalla olímpica en Tokio 2020 y de espectacular actuación en el PGA Championship 2022, se retira tempranamente de la actividad, una noticia que se rumoreaba en las últimas semanas luego de perder la categoría en el LIV Golf.

Durante esta jornada, abordó en extenso los motivos por los que decidió dejar el deporte: “No es una decisión que haya partido pensando hace poco. Tenía la convicción de hacer hartas cosas en mi vida, tenía claro que no quería jugar hasta los 60 años y tener la opción de hacer lo que quiero. Tomé esta decisión muy contento y muy feliz”, comenzó diciendo a Radio ADN.

El dinero del LIV Golf ayudó

Mito también reconoce que la estabilidad económica que le entregó el millonario LIV Golf adelantó esta determinación: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad. Hubiera tratado de llegar hasta ver cuando sintiera que lo lograra en términos económicos. Ahora, uno no puede estar viendo la cuenta corriente cuando eres deportista, cuando al principio tienes que pagar mucho”.

Foto: AP Photo/David Becker David Becker

Además, habló sobre el apoyo de otro importante deportista nacional en este proceso: “Ahora en la vida no me estresa nada. No iba a anunciar nada, pero hace dos meses me junté con Fernando González y me dijo que me diera un luto, un tiempo para no hacer nada, no preocuparte por nada, aburrirte, y después ver qué cosas hacer”.

Niemann y su paso por Tokio 2020

También se refirió a su vínculo con Joaquín Niemann, estrella del LIV Golf y su amigo: “Nos sentimos parte de la Generación Dorada del golf. Partí jugando golf de chico y no eran muchos los de mi edad que jugaran. Ahora tú vas a un club de golf y está lleno, hay campeonatos llenos, competitivos. Es un impacto grande el que puedes provocar en los jóvenes. No se sorprendan, va a seguir mejorando. Él quiere ser número 1 del mundo todos los días, se necesita eso, la mentalidad, sacrificar lo que sea”.

Por último, tuvo palabras para la recordada definición por el podio en Tokio 2020, en donde rozó una medalla: "Ese resultado resaltó mucho mi carrera, muchos me siguen solo por los Juegos Olímpicos, gente que no sabe cómo jugar, pero al ver a un chileno en cancha se ponen la camiseta (...) ¿Qué pensé en esa jugada? En buen chileno, conchetu...“.