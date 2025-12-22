SUSCRÍBETE POR $1100
    La despedida del LIV Golf a Mito Pereira tras la decisión de dejar la actividad profesional

    Este lunes el chileno dio a conocer que dejará el deporte para radicarse en Chile y atender sus proyectos personales.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Reuters. Matthew Childs

    Guillermo Pereira le dice adiós al golf como profesional. Este lunes Mito informó a través de sus redes sociales que dejará el deporte para radicarse en chile y atender sus proyectos personales.

    Una vez compartido el mensaje, el LIV Golf utilizó su cuenta en X para expresar sus buenos deseos al chileno. “Gracias por los recuerdos, Mito. Todo lo mejor en tu próxima etapa”, escribieron.

    La despedida de Mito

    En la publicación, Mito Pereira inicia indicando que “escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mis carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana. La venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”.

    “Después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales”, informa.

    “El golf fue una actividad fundamental en mi vida. Me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso por lo que logré en este deporte”, continúa.

    “Me llevo enormes recuerdos. Los tres títulos del Korn Ferry Tour, que me permitieron acceder al PGA, mi paso al LIV Tour, donde conocí múltiples destinos y disfruté compitiendo en un gran equipo, Team Torque”, resume.

    También recuerda los hitos que alcanzó defendiendo al país. “El haber representado a Chile en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Subirme al podio en Lima 2019 y haber rozado una medalla olímpica en Tokio 2020 son momentos que quedarán para siempre en mi memoria y en mi corazón”, resalta.

    Junto con recordar a su familia y amigos, insiste en su principal motivación para el adiós. “Viví muchos años fuera de casa, en otro país. Pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar. Chile es mi lugar en el mundo y mi familia mi razón de ser. El golf me enseño a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida. Creo estar preparado para lo que viene”, concluye.

