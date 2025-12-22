SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    A través de una sentida nota, el deportista, quien obtuvo diploma olímpico en Tokio y era compañero de Joaquín Niemann en el LIV, pone término a su carrera.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mito Pereira, ejecutando un golpe.

    Mito Pereira dice adiós. El golfista nacional pone término a su carrera a los 30 años. Lo anuncia a través de una sentida nota que comparte a través de sus redes sociales.

    Orgulloso del camino que recorrí. Agradecido con los que me acompañaron en él”, reflexiona, a modo de agradecimiento, en el marco del anuncio que realiza a través de su perfil en Instagram.

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    “Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mis carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana. La venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, expresa, en su primer párrafo, la comunicación publicada por quien obtuvo diploma olímpico en Tokio 2020 y formaba parte de Torque en el circuito LIV, donde compartía escuadra con Joaquín Niemann.

    “Después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales”, justifica.

    El golf fue una actividad fundamental en mi vida. Me permitió crecer humana y profesionalmente, conocer gente, otras culturas, trazarme objetivos que en su mayoría fui cumpliendo, dando pasos que jamás imaginé. Ahora inicio una nueva etapa, feliz, motivado, sin premura por lo que me depare el futuro. Solo quiero que sepan que estoy bien y orgulloso por lo que logré en este deporte”, sostiene.

    Feliz balance

    Pereira realiza un balance de su carrera. “Me llevo enormes recuerdos. Los tres títulos del Korn Ferry Tour, que me permitieron acceder al PGA, mi paso al LIV Tour, donde conocí múltiples destinos y disfruté compitiendo en un gran equipo, Team Torque”, prosigue.

    También recuerda los hitos que alcanzó defendiendo al país. “El haber representado a Chile en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Subirme al podio en Lima 2019 y haber rozado una medalla olímpica en Tokio 2020 son momentos que quedarán para siempre en mi memoria y en mi corazón”, resalta.

    Junto con recordar a su familia y amigos, insiste en su principal motivación para el adiós. “Viví muchos años fuera de casa, en otro país. Pasé innumerables semanas en hoteles y aeropuertos. Pues bien, llegó el momento de parar. Chile es mi lugar en el mundo y mi familia mi razón de ser. El golf me enseño a ser resiliente, a convivir con los buenos y malos momentos, a hacer de la disciplina y los objetivos un estilo de vida. Creo estar preparado para lo que viene”, concluye.

    Más sobre:Mito PereiraMitoGuillermo PereiraGolf

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Con Jadue y sin Jara: el fin de semana de cuchillos largos en el PC tras la derrota presidencial

    Todos los caminos conducen al piñerismo: equipo de Kast activa búsqueda para armar el puzle de Salud

    Lo más leído

    1.
    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    2.
    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    3.
    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder
    Chile

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central
    Negocios

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U
    El Deportivo

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos
    Cultura y entretención

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Mundo

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza