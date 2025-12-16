Joaquín Niemann suma a un nuevo compañero: el LIV Golf anuncia al reemplazante de Mito Pereira en Torque

Fin al misterio. El LIV Golf anunció el nombre del reemplazante de Mito Pereira para la próxima temporada del millonario circuito. El chileno perdió la categoría esta temporada y su futuro sigue siendo una incógnita, lo que ha alimentado una serie de rumores producto de su silencio.

Así, el mexicano Abraham Ancer fue anunciado como nuevo refuerzo de Torque GC, tras deja Fireballs GC y unirse a su compatriota Carlos Ortiz, al colombiano Sebastián Muñoz y al capitán chileno Joaquín Niemann.

Este movimiento se produce mientras los 13 equipos de LIV Golf continúan finalizando sus respectivas plantillas durante el periodo de agencia libre y transferencias de la liga.

“Ancer, jugador top 12 de la Liga en 2024 y 2025, se une a Torque GC tras cuatro temporadas consistentes con Fireballs GC, destacadas por su desempeño en LIV Golf Hong Kong en 2024, donde emergió de un emocionante desempate de tres hombres contra Cameron Smith de Ripper GC y Paul Casey de Crushers GC para asegurar su primer título individual de LIV Golf”, señaló el LIV mediante un comunicado.

“Quiero agradecer a los jugadores, caddies y personal de Fireballs GC por los últimos cuatro años y por ayudarme a crecer como persona y como jugador”, dijo Ancer.

“Estaré eternamente agradecido por esa etapa de mi carrera y les deseo lo mejor para 2026 y en adelante. Unirme a Torque GC es un emocionante paso adelante, tanto a nivel personal como profesional. Competir como parte de un equipo 100% latino junto a amigos cercanos, a quienes admiro tanto dentro como fuera del campo de golf, añade una conexión y un propósito del que estoy deseando formar parte”, agregó.

En su condición de líder de Torque, Joaco le dio una calurosa bienvenida a su nuevo compañero: “Abraham es un ganador probado y un competidor feroz, y nos enorgullece darle la bienvenida a Torque GC”.

“Como equipo íntegramente latinoamericano, jugamos con orgullo, deber y propósito compartidos, y Abraham lo representa. Su llegada nos fortalece y profundiza el vínculo que impulsa todo lo que hacemos”, añadió.

Destacada trayectoria

Abraham Ancer tuvo un 2025 destacado, ubicándose entre los jugadores más consistentes de la liga en el fairway. Consiguió tres resultados entre los 10 primeros, ocho de ellos dentro de los puntos, y contribuyó a seis podios para Fireballs GC, incluyendo tres victorias consecutivas a principios de temporada.

“Abraham ha sido un pilar fundamental de Fireballs GC desde el primer día. Ha sido fundamental en la construcción de la cultura de este equipo, marcando la pauta en nuestra preparación, nuestra competencia y nuestra representación del club. Su impacto aquí va mucho más allá de la tarjeta de puntuación, y esa influencia perdura mucho después de que alguien se marcha”, declaró el capitán de Fireballs, Sergio García.

El mexicano se sumó al LIV Golf en 2022, terminando entre los 20 primeros en la temporada de su debut y ganó en el PIF Saudi International, a comienzos de la temporada 2023, donde logró un podio en Bedminster y dos victorias por equipos con Fireballs GC. Ancer terminó el año calendario con una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago, superando a su nuevo compañero de equipo, Sebastián Muñoz, por un golpe.

Ancer abrirá su temporada 2026 con Torque GC en el LIV Golf Riyadh entre el 4 y el 7 de febrero. De este modo, el equipo ahora cuenta con cuatro jugadores que terminaron la temporada 2025 entre los 12 mejores: Joaquín Niemann (2º), Muñoz (4º) y Ortiz (8º).