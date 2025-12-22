Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

Una importante decisión tomó la familia Schapira al interior de la directiva de Azul Azul. Comandandos por Daniel, el histórico dirigente, que se sumó al club en diciembre del 2013, y que hoy posee el 21,44% de las acciones, anuncia que pone a la venta la totalidad de sus papeles, apuntando, entre otros motivos, a la forma en la que el club ha sido administrado en los últimos años.

“Como familia Schapira, y en nuestra calidad de accionistas de Azul Azul S.A., queremos informar a la opinión pública, a los hinchas y a la comunidad vinculada al Club Universidad de Chile que, tras un período prolongado de reflexión, hemos tomado la decisión de poner a la venta la totalidad de nuestra participación accionaria en la sociedad concesionaria”, señalan a El Deportivo.

“Esta determinación no ha sido fácil. Ingresamos a Azul Azul con convicción, entusiasmo y un compromiso genuino con el proyecto deportivo e institucional del Club, realizando una inversión relevante y, en su momento, a un valor elevado, con la expectativa de contribuir a su crecimiento y estabilidad en el largo plazo”, agregan.

“Sin embargo, la forma en que el Club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión. A ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”, exponen.

Además, establecen que “somos plenamente conscientes de que esta decisión implica asumir pérdidas económicas relevantes, las que estamos dispuestos a aceptar con tal de cerrar una etapa que, lejos de la ilusión con la que comenzamos, se ha transformado en una experiencia ingrata”.

“Por lo anterior, anunciamos públicamente nuestra voluntad de vender la totalidad de nuestras acciones en Azul Azul S.A., las que quedan desde ya disponibles para cualquier interesado, en condiciones que serán informadas oportunamente por los canales correspondientes”, indican.

“Agradecemos a quienes, desde distintos roles, han trabajado con honestidad y dedicación por el Club, y manifestamos nuestro sincero deseo de que Universidad de Chile pueda reencontrarse con un proyecto serio, responsable y acorde a su historia y al profundo cariño que despierta en sus hinchas”, concluyen.

La guerra Schapira vs. Clark

El empresario inmobiliario ha sido uno de los actores más críticos con la administración de Michael Clark en Azul Azul, sobre todo después de la compra de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport que dejó al ingeniero como principal accionista de la U. “La U no debe tener más de un controlador, la U debe manejarse como una sociedad normal, con mucha gente opinando democráticamente y mientras haya un controlador que sea, como dice, ‘el dueño del perro’ y que le pueda ‘cortar la cola al perro’, estamos todos frenados”, dijo en esa ocasión.

La compra de estos activos llevaron a los Schapira a presentar una querella por presunto fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en contra del mandamás de los azules.

El empresario nunca ha ocultado la intención que tiene de sacar a Clark de la cabeza de la concesionaria. “El objetivo es que salga de la presidencia de la U, que no sea más presidente. Esas son cosas que tenemos que ver nosotros, un grupo, pero yo no quiero que Michael Clark sea presidente de la U y tampoco quiero que haya un controlador en el club”, aseguró, en febrero pasado.