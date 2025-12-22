SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

    Daniel Schapira, junto a su hijo Eduardo, poseen el 21,44% de las acciones del club. Su arribo al club se produjo en diciembre del 2013.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    La U se va con las manos vacías este año en lo deportivo. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Una importante decisión tomó la familia Schapira al interior de la directiva de Azul Azul. Comandandos por Daniel, el histórico dirigente, que se sumó al club en diciembre del 2013, y que hoy posee el 21,44% de las acciones, anuncia que pone a la venta la totalidad de sus papeles, apuntando, entre otros motivos, a la forma en la que el club ha sido administrado en los últimos años.

    “Como familia Schapira, y en nuestra calidad de accionistas de Azul Azul S.A., queremos informar a la opinión pública, a los hinchas y a la comunidad vinculada al Club Universidad de Chile que, tras un período prolongado de reflexión, hemos tomado la decisión de poner a la venta la totalidad de nuestra participación accionaria en la sociedad concesionaria”, señalan a El Deportivo.

    “Esta determinación no ha sido fácil. Ingresamos a Azul Azul con convicción, entusiasmo y un compromiso genuino con el proyecto deportivo e institucional del Club, realizando una inversión relevante y, en su momento, a un valor elevado, con la expectativa de contribuir a su crecimiento y estabilidad en el largo plazo”, agregan.

    “Sin embargo, la forma en que el Club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión. A ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”, exponen.

    Además, establecen que “somos plenamente conscientes de que esta decisión implica asumir pérdidas económicas relevantes, las que estamos dispuestos a aceptar con tal de cerrar una etapa que, lejos de la ilusión con la que comenzamos, se ha transformado en una experiencia ingrata”.

    “Por lo anterior, anunciamos públicamente nuestra voluntad de vender la totalidad de nuestras acciones en Azul Azul S.A., las que quedan desde ya disponibles para cualquier interesado, en condiciones que serán informadas oportunamente por los canales correspondientes”, indican.

    “Agradecemos a quienes, desde distintos roles, han trabajado con honestidad y dedicación por el Club, y manifestamos nuestro sincero deseo de que Universidad de Chile pueda reencontrarse con un proyecto serio, responsable y acorde a su historia y al profundo cariño que despierta en sus hinchas”, concluyen.

    La guerra Schapira vs. Clark

    El empresario inmobiliario ha sido uno de los actores más críticos con la administración de Michael Clark en Azul Azul, sobre todo después de la compra de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport que dejó al ingeniero como principal accionista de la U. “La U no debe tener más de un controlador, la U debe manejarse como una sociedad normal, con mucha gente opinando democráticamente y mientras haya un controlador que sea, como dice, ‘el dueño del perro’ y que le pueda ‘cortar la cola al perro’, estamos todos frenados”, dijo en esa ocasión.

    La compra de estos activos llevaron a los Schapira a presentar una querella por presunto fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en contra del mandamás de los azules.

    El empresario nunca ha ocultado la intención que tiene de sacar a Clark de la cabeza de la concesionaria. “El objetivo es que salga de la presidencia de la U, que no sea más presidente. Esas son cosas que tenemos que ver nosotros, un grupo, pero yo no quiero que Michael Clark sea presidente de la U y tampoco quiero que haya un controlador en el club”, aseguró, en febrero pasado.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UAzul AzulFamilia Schapira

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno lanza en Lo Barnechea sistema integrado con IA para detectar vehículos con encargo por robo

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Interno devela detalles de cómo operaba red de gendarmes indagados por corrupción y parejas dan cuenta de explotación sexual

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Con Jadue y sin Jara: el fin de semana de cuchillos largos en el PC tras la derrota presidencial

    Lo más leído

    1.
    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    Fallece Jorge Cortés, histórico arquero de Everton

    2.
    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    3.
    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    El Campanil se frota las manos: la millonaria cifra por eventual presencia de Cecilio Waterman en Mundial 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Gobierno lanza en Lo Barnechea sistema integrado con IA para detectar vehículos con encargo por robo
    Chile

    Gobierno lanza en Lo Barnechea sistema integrado con IA para detectar vehículos con encargo por robo

    Estos son los bonos que se pagan durante diciembre: conoce los montos y requisitos para acceder

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central
    Negocios

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

    Calendario y el derecho a retiro: lo que viene para las sociedades Cascadas tras las juntas de accionistas del viernes

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U
    El Deportivo

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    Golpe al golf chileno: Mito Pereira anuncia su retiro a los 30 años

    Familia Schapira pone a la venta sus acciones de Azul Azul: “Esto se ha transformado en una experiencia ingrata”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos
    Cultura y entretención

    La historia de Los Pasajeros de Julio Zegers: un bálsamo en el Festival de Viña más convulso de todos los tiempos

    Festival Músicas del mundo celebra sus 25 años con diez días de conciertos gratuitos en Santiago

    Muere a los 74 años el exitoso cantautor británico Chris Rea

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”
    Mundo

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza