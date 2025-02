Daniel Schapira se lanza con todo en contra de Michael Clark: “El objetivo es que salga de la presidencia de la U”

Sigue el terremoto en Azul Azul. Pese a que tuvieron un gran debut en la Liga de Primera, la Universidad de Chile esta lejos de tener tranquilidad. Daniel Schapira, segundo máximo accionista de la concesionaria de los estudiantiles se lanzó con todo en contra del actual presidente de la U, Michael Clark.

Los laicos vienen de golear a Ñublense por 5-0 en la primera fecha de la liga, mostrando un gran nivel y mandando un claro mensaje de que irán en busca de su estrella número 19. Sin embargo, en la interna de los azules se está viviendo una crisis, Clark está siendo investigado por la CMF debido a la compra de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport.

La compra de estos activos trajo un gran quiebre en el club, ya que Daniel Schapira y su hijo Eduardo Schapira, dueños del 24% de la concesionaria, presentaron una querella por presunto fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) en contra del mandamás de los azules, esto tras la compra realizada por el ingeniero comercial.

“Esto genera ruido y cosas que no son buenas para el club y obviamente que se presente esta querella los días anteriores a una final con Colo Colo (Supercopa), le hace mal al club y buscaba -seguramente- tener algún efecto”, respondió Clark ante la querella de los hermanos Schapira.

El accionista le respondió al timonel de la U por sus dichos de presentar la querella en los días previos a la Supercopa, que finalmente se suspendió, afectando al club en un partido importante. “Si usted recuerda, el martes (21 de enero) se suspendió definitivamente la Supercopa y esta querella fue emitida recién el jueves (23 de enero). Se presentó el miércoles (22 de enero) en la tarde y me parece que las fechas hablan por sí solas, así que no... Nosotros hemos aguantado esto todo lo que se puede, precisamente, para no afectar al fútbol”, afirmó.

Daniel Schapira le respondió a Michael Clark y sigue la guerra en la U.

Daniel Schapira se lanza con todo en contra de Clark

Schapira fue entrevistado por Radio Cooperativa previo al encuentro de la Universidad de Chile contra Ñublense en las inmediaciones del Estadio Nacional, donde fue consultado nuevamente por el tema de Michael Clark, donde aseguró que busca la salida del ingeniero comercial de la presidencia de Azul Azul. “El objetivo es que salga de la presidencia de la U, que no sea más presidente”, partió diciendo.

Ante la pregunta de si le compraría las acciones adquiridas el empresario declaró que aún no tienen definida esa posibilidad, pero que su prioridad es que Clark salga de la concesionaria. “Esas son cosas que tenemos que ver nosotros, un grupo, pero yo no quiero que Michael Clark sea presidente de la U y tampoco quiero que haya un controlador en el club”, continuó.

También confirmó que la relación entre ambos esta rota, y que aún no ha tenido reunión con la casa de estudios en torno a esta situación. “No, yo ya no hablo con él. Y con la universidad tampoco hemos conversado, pero es un periodo malo porque la gente está de vacaciones, pero yo creo que en marzo las cosas se van a reactivar”, afirmó.

En tanto, Michael Clark respondió a los dichos de Schapira. “Con Daniel tenemos una diferencia importante. Su objetivo es que yo salga de la U y mi objetivo es que la U salga primera y volvamos a ser campeones, no comparto lo que él dijo”, señaló.