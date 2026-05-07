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    Dictan prisión preventiva para solo uno de los detenidos tras operativo policial en Temucuicui

    Los otros cuatro aprehendidos, en tanto, quedaron con medidas cautelares menos gravosas, tras el dictamen del Tribvunal de Garantía de Collipulli.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Tribunal de Garantía de Collipulli dejó este miércoles en prisión preventiva a solo uno de los cinco detenidos en horas de la madrugada en Temucucui, comunidad emplazada en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

    Se trata de un hombre de 18 años, el que fue formalizado por los delitos de incendio, disparos injustificados y robo con violencia reiterado.

    En tanto, los otros cuatro imputados recibieron medidas cautelares menos gravosas, incluyendo a dos con arresto domiciliario nocturno por el delito de receptación de vehículo motorizado.

    Los dos restantes fueron formalizados por infracción a la Ley de Drogas.

    Cabe recordar que los cinco fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles en el marco de un operativo llevado a cabo por Carabineros y el Ministerio Público.

    La intervención, liderada por el OS-9 Araucanía, se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando equipos policiales ejecutaron diligencias de entrada y registro en cuatro inmuebles, tres de ellos ubicados en Temucuicui y uno en el radio urbano de la comuna de Ercilla.

    Según fue dado a conocer por las autoridades, el operativo responde a una investigación que data de agosto de 2015 por el robo de vehículos motorizados, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos en la vía pública.

    Más sobre:TemucuicuiJudicialdetenidosprisión preventivaCollipulli

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