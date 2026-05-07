Daniel Garnero mantiene el optimismo en la UC tras empatar ante Cruzeiro en la Libertadores: “Estamos en una buena situación”.

Daniel Garnero se exhibe tranquilo en Universidad Católica tras al empate sin goles ante Cruzeiro por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El técnico valoró que el equipo estudiantil siga en la parte alta de la tabla y aseguró que el escenario sigue siendo favorable para avanzar a la siguiente ronda.

La UC igualó en el Claro Arena y dejó pasar la opción de quedar como líder exclusivo de la zona. Sin embargo, comparte el primer lugar con el cuadro brasileño, ambos con siete puntos, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos.

Tras el encuentro, Garnero reconoció que quedó la sensación de que el equipo podía quedarse con el triunfo, sobre todo después de la expulsión sufrida por Cruzeiro en el segundo tiempo. “Quizás en el final teníamos el control del juego y nos faltó un poco de claridad para generar situaciones. Estaba la sensación de que si acertábamos podíamos ganarlo”, señaló.

La UC no pudo derribar a Cruzeiro.

De todas formas, descartó cualquier lectura negativa sobre el resultado. “Estamos en una muy buena situación. Después de la cuarta fecha, en este grupo que nos tocó, estar como estamos es muy bueno. Estamos muy satisfechos y expectantes por lo que viene”, afirmó.

El entrenador también abordó las modificaciones realizadas tras la expulsión del conjunto brasileño. Explicó que buscó sumar jugadores con mejores características para jugar en espacios reducidos. “La idea era tener más juego porque nos estaba faltando un poco de claridad. Creía que el ingreso de Matías (Palavecino) nos podía dar circulación, sorpresa por fuera y otra alternativa”, explicó.

Además, detalló el ajuste táctico que realizó en ofensiva. “Buscamos que los jugadores de afuera fueran más interiores, con características de enlace y buenos pasadores. Sabíamos que iba a haber mucho espacio reducido y necesitábamos jugadores que pudieran resolver técnicamente”, indicó.

Garnero también defendió el rendimiento de la UC en el complemento, pese a que no logró traducir la superioridad numérica en ocasiones claras. “Cuando el rival queda con uno menos se mete mucho atrás y es más difícil. Tienes que tener mucha precisión para abrirlo y hoy no tuvimos una noche muy precisa”, comentó.

Respecto al estado físico del plantel, aseguró que el equipo llega en buenas condiciones al tramo decisivo del semestre. “Estamos bien. Hay mucha más recuperación que entrenamiento por la cantidad de partidos, pero estamos compitiendo en las tres competencias y eso genera un compromiso muy grande del plantel”, señaló.